Состоялся официальный анонс смартфона Vivo V9 6GB

2 июля 2018, 11:45

Китайская Vivo объявила об анонсе новой версии своего безрамочного смартфона – V9.

Ключевые отличия «новинки» в большем объеме оперативной памяти, мощном чипе и новой конфигурации камер.

Так, теперь речь идет о 6 ГБ «оперативки», Snapdragon 660, двойной основной камере с сенсорами 13Мп+2Мп и 12Мп фронтальной с сенсором Dual Pixel.

Остальные характеристики изменений не претерпели.

На данный момент новинка уже доступна для заказа. Стоимость - $300.

Продажи начнутся через несколько дней. Изначально терминал будет доступен в красном и черном цветовых решениях корпуса.

