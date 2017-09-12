Названа дата анонса безрамочного Vivo X20

12 сентября 2017, 11:45

Стало известно о том, что компания Vivo планирует свое новое мероприятие в Пекине на 21 сентября.

На нем, судя по всему, будет анонсирован новый безрамочный смартфон X20.По слухам, грядущая новинка получит 5,8-дюймовый дисплей с AMOLED-матрицей в основе и разрешением 1080х2160 точек. Также известно за 24Мп фронтальную и двойную основную камеры.В качестве аппаратной платформы прогнозируется Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора – 3500 мАч.Другие подробности, судя по всему, мы узнаем уже во время самой презентации.