Смартфон vivo Y21 – современный дизайн и тонкий корпус

18 ноября 2021, 9:45

vivo представляет современный смартфон Y21, оборудованный 6,51-дюймовым HD+ Halo дисплеем, мощным аккумулятором, 18 Вт быстрой зарядкой FlashCharge и 4 ГБ + 1 ГБ расширяемой оперативной памятью.

Новая модель с толщиной корпуса всего 8 мм поступает в продажу по цене 4 999 грн.

6,51-дюймовый HD+ Halo дисплей, изготовленный по технологии In-Cell, способен продемонстрировать невероятно чёткие детали и насыщенные яркие цвета. Любые приложения, кино или игры: каждая секунда даёт волнующие ощущения. Дополнительный режим защиты зрения отфильтровывает синий свет для более комфортного просмотра.



Основная камера смартфона vivo Y21 с искусственным интеллектом поддерживает различные функции, включая Face Beauty, фильтры и боке. Каждый снимок будет шедевром.



Откройте для себя чудесный мир крошечных объектов с помощью камеры с расстоянием фокусировки 4 см.

В портретном режиме 8 Мп фронтальная камера с алгоритмом Face Beauty создаёт отличные селфи, поэтому фото никогда не испортит кадрирование или съёмка лиц крупным планом.



Когда дело доходит до съёмки качественных фотографий с контрастным светом, необходимо подобрать правильный баланс. Технология Super HDR автоматически подчёркивает цвета в светлых участках и увеличивает резкость затенённых участков, чтобы финальное изображение было гармоничным в каждой точке кадра.



Смартфон Y21 может похвастаться 4 ГБ оперативной памяти. Если этого недостаточно, технология расширения оперативной памяти 2.0 будет использовать до 1 ГБ свободного места во встроенной памяти, чтобы вы могли переключаться между любимыми приложениями ещё быстрее.



Для хранения данных в смартфоне предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти, которую можно увеличить до 1 ТБ. Этого будет более чем достаточно для хранения всех ваших аудио файлов, видео и изображений. Если вы захотите поиграть, доверьтесь восьмиядерному процессору, который обеспечит высокую производительность, что особенно важно в играх.

Смартфон работает дольше благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мА•ч и мгновенно заряжается с помощью быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Функция обратной зарядки превращает смартфон в портативное зарядное устройство.Смартфон vivo Y21 легко разблокировать одним движением с помощью боковой кнопки питания, в которую встроен надёжный сканер отпечатков пальцев. Также доступна идентификация по лицу Face Wake, чтобы моментально получить доступ к устройству.Толщина смартфона с плоской рамкой 2,5D составляет всего 8 мм, а ёмкость аккумулятора — целых 5000 мА•ч. Благодаря инновационным технологиям смартфон отличается необычайной лёгкостью, высоким качеством и отлично лежит в руке.Смартфон будет доступен в двух цветах синий металлик и бриллиантовое сияние.