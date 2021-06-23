OPPO выпустит смартфон Reno6 Z с чипом Dimensity 800U и 32-Мп селфи-камерой

23 июня 2021, 9:45

Сетевые источники обнародовали информацию о характеристиках 5G-смартфона среднего уровня OPPO Reno6 Z, который придёт на смену модели Reno5 Z (показана на изображениях). Анонс новинки может состояться во второй половине текущего года.

Утверждается, что в основу аппарата ляжет процессор Dimensity 800U разработки MediaTek. Чип содержит восемь ядер с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3 и модем 5G.



Смартфон якобы будет наделён 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц. Защиту от царапин обеспечит стекло Gorilla Glass 5. Фронтальная камера сможет формировать 32-мегапиксельные изображения.



Говорится о наличии тройной тыльной камеры. Она вберёт в себя 64-мегапиксельный основной блок, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки.

В оснащение, по слухам, войдут 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 256 Гбайт, а также аккумуляторная батарея ёмкостью 4310 мА·ч с поддержкой 33-ваттной быстрой подзарядки. Аппарат будет поставляться с операционной системой ColorOS 11.1 на основе Android 11.

(С) 3dnews.