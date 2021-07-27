Oppo выпустила смартфон Reno6 4G на платформе Snapdragon 720G

27 июля 2021, 12:15

Китайская компания Oppo анонсировала смартфон среднего уровня Reno6 4G, выполненный на программной платформе ColorOS 11.1, в основу которой положена операционная система Android 11.

В устройство установлен процессор Qualcomm Snapdragon 720G, содержащий восемь вычислительных ядер Kryo 465 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель Adreno 618. Интегрированный модем Snapdragon X15 LTE не предусматривает поддержку сетей 5G.



Смартфон оборудован 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED формата Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Частота отклика сенсорного слоя равна 180 Гц. В небольшом отверстии в левом верхнем углу экрана располагается 44-мегапиксельная селфи-камера.



Тыльная камера объединяет четыре компонента: 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор для получения информации о глубине сцены.



Аппарат несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Есть контроллер NFC, экранный дактилоскопический сканер и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4310 мА·ч с поддержкой быстрой 50-ваттной подзарядки.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 360 долларов США.

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