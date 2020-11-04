Вышел доступный 5G-смартфон OPPO K7x с квадрокамерой и 6 Гбайт ОЗУ

4 ноября 2020, 11:45

Официально представлен смартфон среднего уровня OPPO K7x с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G) и быстрой 30-ваттной подзарядкой VOOC. Продажи устройства начнутся 11 ноября.

Аппарат получил 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 600 кд/м2. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3. В небольшом отверстии установлена 16-мегапиксельная селфи-камера с максимальной диафрагмой f/2,0.



Тыльная камера имеет четырёхкомпонентную конфигурацию. Это 48-мегапиксельный основной модуль с максимальной диафрагмой f/1,7, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (119 градусов), 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.



Задействован процессор MediaTek Dimensity 720 с восемью ядрами (до 2,0 ГГц), графическим ускорителем ARM Mali G57 MC3 и модемом 5G. Объём оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Гбайт.



В оснащение входят боковой дактилоскопический сканер, FM-тюнер, контроллеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou, порт USB Type-C. Устройство имеет размеры 162,2 × 75,1 × 7,1 мм и весит 194 г.

На смартфон установлена операционная система ColorOS 7.2 на основе Android 10. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Новинка оценена в $225, но поначалу её можно будет купить за $210.

(С) 3Dnews