OPPO A53 уже в Украине: флагманские технологии по разумной цене

9 октября 2020, 13:45

В Украине в продажу поступил новый смартфон A серии — OPPO A53. Созданный для более быстрой и плавной работы, ОРРО A53 представляет пользователям новое понимание скорости и открывает широкие возможности для развлечений.



Дисплей OPPO A53 может похвастаться частотой обновления 90 Гц и насыщенной IPS-матрицей. Корпус смартфона имеет обтекаемый 3D-дизайн, более удобный для пользователей. Гаджет оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч и функцией быстрой зарядки 18 Вт. Новейший в сегменте процессор производства Qualcomm и технология оптимизации RAM+ Memory Optimization —запатентованная технология ОРРО для оптимизации оперативной памяти — обпечивают высокую производительность ОРРО A53.



Смартфон ОРРО A53 оснащен мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч, благодаря которому вы можете целый день использовать смартфон без подзарядки. А быстрая зарядка 18 Вт зарядит смартфон до 50% за 44 минуты и на 100% за 133 минуты. Когда нужно обеспечить ваш смартфон питанием во время непредвиденных ситуаций или во время сна, OPPO A53 предлагает режим Super Power Saving Mode (суперэнергосберегающий режим), чтобы продлить срок работы аккумулятора, даже если осталось всего 5% заряда. В среднем 5000 мАч аккумулятор позволяет использовать смартфон до 2 дней без подзарядки.



Высокую производительность смартфона ОРРО A53 обеспечивает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460, входящий в одну из первых партий восьмиядерных чипов, анонсированных в 2020 году. Процессор обеспечивает впечатляющую производительность, которая выделяется среди своего класса по скорости и эффективности. ОРРО A53 представлен в двух версиях: 4 ГБ RAM LPDDR4x и 64 ГБ ROM, а также 4 ГБ RAM LPDDR4x и 128 ГБ ROM, которую можно расширить до 256 ГБ с помощью негибридного слота.



В дополнение ко всему в OPPO A53 впервые реализована технология RAM + Memory Optimization — ведущий в отрасли алгоритм защиты от задержек и лагов. Он работает за счет оптимизации алгоритма расширения кэш-памяти RAM в ОРРО A53. Как результат — более плавная работа системы и значительно меньшее количество времени, необходимое для открытия приложений. Такая технология значительно увеличивает скорость работы смартфона на программном уровне, даже после длительного использования и после непрерывного открытия и запуска приложений.

OPPO A53 может похвастаться IPS-дисплеем, который поддерживает частоту обновления дисплея 90 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана до 120 Гц. Как результат — более плавная анимация.



Большой 6,5-дюймовый экран HD+ на ОРРО A53 выделяется дизайном с punch hole-отверстием. В сочетании с повышенной яркостью подсветки, дисплей ОРРО A53 обеспечивает комфортное пользование даже при ярком солнечном свете. Благодаря функции AI Brightness (ИИ Регулировка Яркости) экран автоматически регулирует подсветку относительно настроек яркости пользователя.

Чтобы улучшить опыт мобильных развлечений, смартфон ОРРО A53 оснащен парой динамиков, которые сочетаются с Dirac 2.0 — технологией цифровой коррекции звука, обеспечивающей превосходный акустический эффект во время игр, прослушивания музыки или просмотра фильма.



Смартфон ОРРО A53 имеет удивительно эргономичный дизайн, благодаря чему массивная батарея емкостью 5000 мАч легко помещается в тонкий корпус 8,34 мм. Смартфон удобно держать в ладони, и, даже если вы используете его в течение нескольких часов, рука не устает.

3D-дизайн с изящно изогнутым корпусом гармонично сочетается с металлизированным цветом смартфона. Чтобы придать гаджету премиальный внешний вид, ОРРО предлагает новые текстуры гравировки и покрытия. В Украине ОРРО А53 доступен в трех цветовых вариантах: Фантазийный Синий, Мятный Крем и Электрический Черный.



OPPO A53 оснащен 13 МП тройной АІ-камерой на задней панели телефона, которая включает 13 МП основную камеру и 2 МП вспомогательный модуль. К тому же, вы можете увеличивать детали и делать макроснимки с расстояния до 4 см с помощью 2 МП макро-камеры. Тройная камера на основе искусственного интеллекта также дополнена множеством функций, включая портретное боке, которое фиксирует эффект размытия заднего фона, сохраняя при этом аутентичные детали на фотографии. Цветовой режим Dazzle Color Mode восстанавливает цвета в изображениях для получения более ярких фотографий с помощью передовой технологии распознавания сцен. Смартфон оснащен 8 МП фронтальной камерой с алгоритмами искусственного интеллекта, которые помогут снимать качественные селфи, независимо от условий съемки и яркости освещения.



OPPO A53 поставляется с обновленным ColorOS 7.2 из коробки. С ColorOS 7.2 пользователи получат доступ к ряду новых функций. Например, Music Party позволит воспроизвести объемный звук, синхронно подключив несколько телефонов к одному LAN-соединению. Многопользовательский режим (Multi-User Mode) обеспечивает безопасность ваших личных данных, позволяя создавать независимые учетные записи на вашем смартфоне, где вы можете сохранять конфиденциальные файлы и устанавливать пароль для доступа к ним. Чтобы упростить переключение приложений на большом экране ОРРО A53 одной рукой, Icon Pull-Down Gesture (Жест извлечения панели значков) уменьшает значки приложений на главном экране, чтобы открыть широкий обзор сразу на все приложения. Впрочем, если вам нравятся более крупные значки на рабочем столе, в Простом режиме (Simple Mode) можно увеличивать иконки приложений и шрифты на главном экране, персонализируя интерфейс под ваши предпочтения.В Украине OPPO A53 представлен в двух версиях и трех цветовых вариациях: Фантазийный Синий, Мятный Крем и Электрический Черный.Так ОРРО А53 4 ГБ RAM+ 64 ГБ ROM можно приобрести за 4999 гривен на сайтах и в магазинах партнеров Comfy, Eldoradо, Фокстрот, АЛЛО, Citrus и ROZETKA.ОРРО А53 в версии 4ГБ RAM + 128 ГБ ROM эксклюзивно представлен в сети магазинов Eldoradо стоимостью 5555 гривен.