Старт продаж OPPO А74 в Украине

18 мая 2021, 9:45

OPPO, ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств, объявляет в Украине старт продаж нового смартфона А серии 2021 года — OPPO А74.



Популярная А серия призвана сделать технологии доступными для социально активных пользователей, которые постоянно находятся в движении. Они не боятся осваивать технические новинки. Так, представитель новой A серии OPPO A74 предлагает дизайн, который идеально сочетает в себе технологии, необходимые в повседневной жизни, и стильный внешний вид. OPPO A74 всегда надежный, всегда плавный.

OPPO A74 — идеальный спутник для тех, кто выбирает активный образ жизни и стремится к высоким показателям как в работе, так и в развлечениях, ведь этот смартфон всегда надежный, всегда мощный. Взять хотя бы основу. OPPO A74, оснащенный чипом Qualcomm Snapdragon 662, не только обеспечит чрезвычайно плавную производительность, но и минимизирует замедление функций даже с течением времени. К тому же, имея 4 ГБ RAM, OPPO A74 легко справится со всеми задачами, о чем бы ни шла речь: о трансляции видео, играх или общении в мессенджерах. А тем, кто предпочитает более лайтовое времяпрепровождение и любит просматривать сохраненные видео и фото, OPPO A74 предлагает 128 ГБ ROM, чтобы хранить множество мультимедийных файлов и не жертвовать старыми воспоминаниями ради новых.

Благодаря 5000 мАч аккумулятору и 33 Вт сверхбыстрой зарядке с ОРРО А74 вы получите достаточно времени автономной работы и не будете волноваться из-за разряженного гаджета. Так, гаджет зарядится на 54 % всего за 30 минут. А за 72 минуты — на 100%.Смартфоны А серии приспосабливаются к вашему образу жизни, а универсальный OPPO A74 предлагает инструменты, которые помогают быстро и легко фиксировать важные для вас моменты. Тройная AI камера OPPO A74 оснащена 48 МП основной камерой, которая обеспечивает высокую четкость фото и видео. Кроме того, смартфон способен делать кадры еще более впечатляющими, глубокими и четкими, увеличивая количество пикселей, а также сохраняя и освещая детали темных участков в кадре. Кроме 48 МП основной камеры у ОРРО А74 есть 2 МП модуль, который делает великолепные портретные снимки в стиле боке, а также 2 МП макромодуль для съемки миниатюрных деталей.

Чтобы обеспечить максимальное качество фотографий, OPPO A74 предлагает 15 фильтров. Вы получите больше возможностей для улучшения снимков независимо от того, что именно снимаете: портрет, свою повседневную жизнь или природу. Функция AI Scene Enhancement (АI улучшение сцены) способна распознать и автоматически усовершенствовать любой объект, например растения, пейзажи, еду, цветы, пляж, восход и закат солнца и так далее. А четкость фотографий, сделанных вечером или при слабом освещении, можно мгновенно улучшить с помощью Night Mode (Ночной режим).

Конечно, разработчики OPPO A74 не забыли и о популярном формате селфи. 16 МП фронтальная AI селфи-камера OPPO A74 способна делать более реалистичные и четкие снимки. А тем, кто хочет, чтобы смартфон подчеркнул их естественную красоту, пригодится функция AI бьютификации.

Если вы выбрали OPPO A74, чтобы фиксировать важные моменты жизни, то обязательно оцените функции видеосъемки. Они позволяют легко делать качественные видео и быстро их редактировать. Для стабилизированного видео функция Steady Video снимает 30 кадров в секунду в формате 1080p или 720p. Замедленное видео можно снимать с помощью SLO-MO в формате 720p со скоростью 120 кадров в секунду. Если же вы хотите оформить как видео любимые фотографии, на помощь придет программа редактирования видео Soloop. Всего лишь одним прикосновением вы можете создать видео из фотографий и дополнить его музыкой и субтитрами. Soloop — это режиссер, сценарист и редактор у вас на ладони.

Как и все смартфоны бренда, OPPO A74 вмещает быстрый процессор и мощный аккумулятор в изящном корпусе, который отличается также великолепным дизайном задней панели. Каждую деталь OPPO A74 тщательно продумали, чтобы обеспечить компактный дизайн, не жертвуя технологиями. OPPO A74 предлагает высококачественные характеристики при весе всего около 175 г и толщине 7,95 мм. Технология литья под давлением алюминиевого сплава обеспечивает OPPO A74 чрезвычайную тонкость в самой толстой части панели, под которой расположена материнская плата, — всего 0,21 мм.3D изогнутый корпус OPPO A74 обеспечивает комфортное ощущение в руке и предлагает современные цвета задней панели. Например, Prism Black погружает в глубины футуристического черного оттенка, тогда как Midnight Blue позволяет наслаждаться ледяным голубым градиентом благодаря особой технологии создания цвета от OPPO.OPPO A74 также может похвастаться ярким дисплеем. AMOLED FHD+ дисплей с сверхвысоким разрешением поражает пользователей. И независимо от того, играете вы в игру или смотрите на смартфоне любимую передачу, функция All-day Eye Care (Уход за глазами в течение всего дня) обеспечивает комфорт для ваших глаз и днем, и ночью.

Сканер разблокировки смартфона по отпечаткам пальцев In-Display Fingerprint 3.0 расположен под дисплеем и обеспечивает легкую, быструю и безопасную разблокировку гаджета, поскольку способен отличить настоящие отпечатки пальцев от фейковых. А еще ОРРО А74 гарантирует соотношение экрана к корпусу 90,8 %.

OPPO A74 обеспечивает комфорт для ваших глаз с помощью нескольких функций, которые предлагают уход за зрением в течение всего дня. AI Smart Backlight (АI умная подсветка дисплея) автоматически регулирует настройки яркости смартфона, анализируя ваши предпочтения. Чем больше вы пользуетесь гаджетом, тем лучше эта функция адаптирует яркость экрана для максимального комфорта. DC Dimming также активно работает, хотя вы можете и не замечать этого. Она минимизирует незаметное мерцание, регулирует яркость дисплея и использует до 2048 уровней затемнения, чтобы ваши глаза не уставали.



Мы проводим часы за смартфоном, поэтому важно, чтобы пользование ним было максимально безопасным. OPPO A74 знает, как сохранить энергию аккумулятора, даже если осталось несколько процентов заряда. В то же время этот смартфон дарит вам спокойствие благодаря функциям безопасности, которые защищают гаджет во время зарядки ночью. OPPO A74 оберегает вашу приватность с помощью функций защиты конфиденциальности.

Когда ваш аккумулятор почти разряжен, включается режим энергосбережения. Он максимизирует остаток заряда, снижая частоту процессора, уменьшая яркость дисплея и выборочно автоматически регулируя программы, которые используют много энергии, например мессенджеры, чтобы включить темный режим. Даже если у вас осталось 5 % заряда, вы можете разговаривать 2,7 часа, пользоваться Whatsapp 1,3 часа и держать программу Uber открытой до 0,6 часа. Ночью Super Nighttime Standby (Суперэнергосберегающий режим) изучает ваши привычки сна, и даже если смартфон не подключен к сети, он потребляет всего 2 % энергии. К работе ночью подключается также режим AI Night Charge (АI ночная зарядка), который защищает смартфон от перезарядки и перегрева, предварительно зарядив OPPO A74 на 80 %, прежде чем возобновить зарядку за 60 минут до того, как вы проснетесь. В качестве дополнительной меры безопасности функция Charging Heat Control (Контроль нагрева во время зарядки) контролирует температуру смартфона, внося коррективы в частоту процессора и используя графитовые трубки для охлаждения гаджета. Это не только стабилизирует температуру, но и дает возможность пользоваться гаджетом дольше.

Для вашего спокойствия OPPO A74 оснащен несколькими функциями безопасности и конфиденциальности, встроенными в ColorOS 11.1. Рассмотрим, например, App Lock (Блокировка приложений). Если вы часто даете смартфон друзьям или родственникам, то App Lock поможет защитить паролем выбранные программы, доступ к которым вы хотели бы ограничить. Функция OPPO Private Safe (Приватное хранилище) позволит хранить личные фото, видео, документы и т. д. и быть уверенным, что никто, кроме вас, не получит доступ к этим файлам. А тем, кто попал в чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни, на помощь придет функция SOS для всех сценариев использования. Нажав кнопку питания пять раз подряд, вы попадете на горячую линию для вызова аварийных служб, получите доступ к индикатору SOS-сигнала, предварительно установленного звукового сигнала и тому подобного.

OPPO A74 — это также отличное игровое устройство на базе процессора Qualcomm Snapdragon 662, который обеспечивает высокую производительность, чтобы гаджет не замедлял ваш игровой прогресс. Геймеры полностью сосредоточатся на AMOLED FHD+ дисплее, который демонстрирует четкие изображения и больший коэффициент соотношения экрана к корпусу, благодаря чему вы не упустите ни одной детали. OPPO A74 удивит даже самых заядлых игроков. Благодаря графитовой трубке, которая проходит через весь смартфон и рассеивает тепло, OPPO A74 предлагает программные решения для контроля температуры путем регулирования частоты процессора, измерения температуры и оптимизации работы приложений для ее снижения.

Поскольку OPPO A74 снимает нагрузку на оперативную память, вы будете наслаждаться играми без лагов благодаря программе Hyper Boost, которая повышает скорость реакции на нажатие и переключение на вашем смартфоне и увеличивает частоту кадров, чтобы сократить время загрузки экрана. Это значит, что смартфон будет мгновенно реагировать на ваши прикосновения, чтобы вы могли побеждать в соревнованиях. Вы даже можете увеличить рабочую эффективность игр, добавив их в Game Space (Игровое пространство). А Game Assistant (Игровой помощник) предоставит быстрый доступ к самым важным настройкам игры, просто расположив их сбоку экрана.

Конечно, из-за полного погружения в игру вы можете часами не расставаться со смартфоном. К счастью, функции ухода за зрением минимизируют напряжение глаз. Если вы не хотите отвлекаться от гонок, стратегий и аркад, OPPO A74 позволит вам полностью сосредоточиться на игре, а сам будет фильтровать оповещения и звонки с помощью Game Focus Mode (Режим фокусировки на игре). Если же вы ждете важное сообщение, режим Bullet Notifications (Мгновенные оповещения на экране) покажет оповещения и сообщения от выбранных программ на экране игры.