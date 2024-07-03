Старт продажів OPPO Reno12. Отримай нові Pro навушники у подарунок

3 июля 2024, 21:04

OPPO AED Україна розпочинає старт продажів молодшої моделі новітньої Reno серії- смартфона OPPO Reno12 в Україні.



Компанія також оголосила й про приємні бонуси для покупців: при купівлі смартфона у період з 02/07-14/07, отримайте у подарунок бездротові навушники ОРРО Air4 Pro.

Особливості новітнього смартфона OPPO Reno12:● Пропонує набір проривних функцій з GenAI.● Сучасний дизайн та стильна кольорова гама.● Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.● 6,7-дюймовий OLED-дисплей (Infinite View Screen) з частотою оновлення 120 Гц.● Здатний відображати до 1,07 мільярда кольорів.● Класу захисту IP65.● 50 Мп основна камера оснащена сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS (оптична стабілізація).● 32 Мп селфі-камера з автофокусом.● Можливість знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.● Оснащений кастомізованою 4-нм мобільною платформою MediaTek Dimensity 7300-Energy.● Має “під капотом” новітній процесор ColorOS Trinity Engine.● Велике сховище 12 ГБ RAM + 512 ГБ ROM.● Функція OPPO RAM Extension може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять, «розганяючи» таким чином оперативну пам'ять до 24ГБ.● 5 000 мАг акумулятор з підтримкою 80Вт швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge і багато іншого.Шукайте новинку на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.