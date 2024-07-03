3 июля 2024, 21:04

Старт продажів OPPO Reno12. Отримай нові Pro навушники у подарунок

OPPO AED Україна розпочинає старт продажів молодшої моделі  новітньої  Reno серії- смартфона OPPO Reno12 в Україні.

Компанія також оголосила й про приємні бонуси для покупців: при купівлі смартфона у період з  02/07-14/07,  отримайте у подарунок бездротові навушники ОРРО Air4 Pro.

Особливості новітнього смартфона OPPO Reno12:

●    Пропонує набір проривних функцій з GenAI.
●    Сучасний дизайн та стильна кольорова гама.
●    Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.
●    6,7-дюймовий OLED-дисплей (Infinite View Screen) з частотою оновлення 120 Гц.
●    Здатний відображати до 1,07 мільярда кольорів.
●    Класу захисту IP65.
●    50 Мп основна камера оснащена сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS (оптична стабілізація).
●    32 Мп селфі-камера з автофокусом.
●    Можливість знімати  відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.
●    Оснащений кастомізованою 4-нм мобільною платформою MediaTek Dimensity 7300-Energy.
●    Має  “під  капотом” новітній процесор ColorOS Trinity Engine.
●    Велике сховище 12 ГБ RAM + 512 ГБ ROM.
●    Функція OPPO RAM Extension може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять, «розганяючи» таким чином оперативну пам'ять до 24ГБ.
●    5 000 мАг акумулятор з  підтримкою 80Вт швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge і багато іншого.

Шукайте новинку на сайтах та в магазинах партнерів: oppoua.com, Comfy, Citrus, «Фокстрот», «Алло», Eldoradо, Епіцентр, Rozetka та інших.
Оцените новость:
  • 1 оценка