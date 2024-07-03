Старт продажів OPPO Reno12. Отримай нові Pro навушники у подарунок

OPPO AED Україна розпочинає старт продажів молодшої моделі новітньої Reno серії- смартфона OPPO Reno12 в Україні.
Компанія також оголосила й про приємні бонуси для покупців: при купівлі смартфона у період з 02/07-14/07, отримайте у подарунок бездротові навушники ОРРО Air4 Pro.
Особливості новітнього смартфона OPPO Reno12:
● Пропонує набір проривних функцій з GenAI.
● Сучасний дизайн та стильна кольорова гама.
● Захисне скло Corning Gorilla Glass 7i.
● 6,7-дюймовий OLED-дисплей (Infinite View Screen) з частотою оновлення 120 Гц.
● Здатний відображати до 1,07 мільярда кольорів.
● Класу захисту IP65.
● 50 Мп основна камера оснащена сенсором Sony LYT-600 з повнопіксельним всеспрямованим автофокусом і системою OIS (оптична стабілізація).
● 32 Мп селфі-камера з автофокусом.
● Можливість знімати відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.
● Оснащений кастомізованою 4-нм мобільною платформою MediaTek Dimensity 7300-Energy.
● Має “під капотом” новітній процесор ColorOS Trinity Engine.
● Велике сховище 12 ГБ RAM + 512 ГБ ROM.
● Функція OPPO RAM Extension може бути використана для перетворення до 12 ГБ пам'яті у тимчасову оперативну пам'ять, «розганяючи» таким чином оперативну пам'ять до 24ГБ.
● 5 000 мАг акумулятор з підтримкою 80Вт швидкої зарядки OPPO SUPERVOOC TM Flash Charge і багато іншого.
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