OPPO представила инновационные технологии обработки изображений

29 августа 2021, 21:37

Сегодня ведущий мировой бренд интеллектуальных устройств OPPO провел презентацию «2021 OPPO Future Imaging Technology».В ходе онлайн мероприятия компания продемонстрировала серию новшеств в сфере технологий обработки изображений для смартфонов: обновленные датчики, модули и алгоритмы. Компания OPPO сосредоточилась на саморазвитии и оптимизации основных технологий обработки изображений, чтобы пользователи могли «легко запечатлеть красоту жизни».Инновации включают в себя RGBW сенсор нового поколения от OPPO, непрерывный оптический зум OPPO 85–200 мм, технологию OPPO Five-axis OIS и подэкранную камеру нового поколения с запатентованными AI алгоритмами. Используя передовые технологии, OPPO совершила большой технологический скачок, охватывающий различные возможности обработки изображений, такие как светочувствительность, масштабирование, стабилизация, предварительные исследования форм-фактора будущего продукта и многое другое.RGBW сенсор нового поколения от OPPO значительно улучшает светочувствительность благодаря дополнительным белым субпикселям (W), инновационной технологии DTI иразработанному компанией алгоритму пикселей «4-в-1». Новый сенсор, в отличие от предшественников, улавливает на 60 % больше света, достигая шумопонижения на 35 % и позволяя получать более четкие и яркие изображения в условиях низкой освещенности.RGBW сенсор нового поколения изготовлен с использованием передовых технологий производства и обработки. Это увеличивает вычислительную мощность, необходимую для выполнения сложных алгоритмов, и объем данных, извлекаемых с помощью белых пикселей. Запатентованный OPPO алгоритм пикселей «4-в-1» помогает существенно улучшить цветовые характеристики датчика, предотвратив такие проблемы, как неточная передача цвета и муаровые узоры. А передовая технология изоляции пикселей DTI и обработка DeepSi устраняют субпиксельные перекрестные помехи и улучшают качество изображения.RGBW датчик нового поколения не только облегчает фотосъемку при слабом освещении, но и делает портреты более выразительными как на фото, так и на видео, улучшая цвет кожи, текстуру и контраст. Гаджеты OPPO будут оснащать новым датчиком с четвертого квартала 2021 года.Эти нововведения поддерживают непрерывный оптический зум при эквивалентных фокусных расстояниях от 85 мм до 200 мм, обеспечивая четкие изображения при любом уровне увеличения, от крупного плана и портретов до пейзажей, без необходимости кадрирования. Кроме того, эта технология позволяет избежать частых проблем, таких как скачки, неточность баланса белого или искажение цвета, которые могут возникнуть в обычных многокамерных зум-системах.Еще одна новинка компании, пятиосевая оптическая стабилизация изображения OPPO Five-axis OIS, позволяет системному процессору получать данные о движении от гироскопа, анализировать их и разбивать на компоненты с помощью алгоритмов. Затем данные передаются на два подвижных компонента: линзу и датчик изображения, которые приводятся в действие специальными двигателями.Если движение незначительное, изображения стабилизируются в основном благодаря оптической стабилизации картинки со сдвигом линзы, охватывающей горизонтальное (X) и вертикальное (Y) смещение. Но если амплитуда движения сравнительно большая, используется также оптическая стабилизация со смещением датчика, включая горизонтальное смещение (x), вертикальное смещение (y) и вращение, а также алгоритм компенсации для достижения стабилизации по пяти осям.Это обеспечивает максимальный угол стабилизации ±3°, что в три раза больше, чем при использовании на мобильных устройствах традиционной технологии OIS (оптическая стабилизация). При этом датчик также может смещаться с точностью до 2 мкм. Запатентованная технология алгоритмов OPPO значительно улучшает стабильность, четкость и цветопередачу при съемке в ночное время или в движении, а также увеличивает компенсацию вибрации до 65 %. Гаджеты OPPO получат пятиосевую оптическую стабилизацию с первого квартала 2022 года.OPPO также продемонстрировала подэкранную камеру нового поколения для смартфонов. Инновационная геометрия пикселей обеспечивает высокое качество изображения с разрешением 400 пикселей на дюйм в области подэкранной камеры. А прозрачная проводка и новый дизайн позволяют получить более высокое качество отображения с более плавным визуальным восприятием. Пиксельная схема, управляющая только одним пикселем на экране («1-к-1»), и технология точной алгоритмической компенсации OPPO позволяют лучше контролировать цвет и яркость дисплея, с отклонением всего около 2 %, и увеличивают срок службы дисплея до 50%.Кроме того, Исследовательский институт OPPO в США разработал серию AI алгоритмов изображения для уменьшения дифракции, предотвращения конденсации, HDR и AWB, чтобы оптимизировать качество изображений подэкранной камеры. AI модель снижения дифракции от OPPO, протестированная на десятках тысяч изображений, предотвращает проблемы, связанные с дифракцией на источнике света, и позволяет пользователям получать более четкие и естественные фото.Чтобы удовлетворять постоянно меняющиеся требования пользователей к фото- и видеосъемке, OPPO продолжает наращивать свои глобальные научно-исследовательские мощности. У компании уже есть 6 научно-исследовательских институтов, 5 центров исследований и разработок и десятки лабораторий по всему миру, включая новую лабораторию обработки изображений в Хайдарабаде, Индия, и лабораторию в Иокогаме, Япония, ответственную за создание технологий обработки изображений для серии OPPO Reno. Компания намерена и дальше внедрять собственные технологии обработки изображений и укреплять сотрудничество с отраслевыми партнерами, чтобы обеспечивать пользователям наилучший опыт.