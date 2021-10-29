OPPO представляет технологии и инициативы на OPPO Developer Conference 2021

29 октября 2021, 9:15

Ведущий мировой бренд OPPO провел конференцию OPPO Developer Conference (ODC) на тему Building A Better Future Together ("Построим лучшее будущее вместе").

Компания OPPO презентовала новые серии технологий, такие как Omoji и технология Ray tracing (трассировка лучей), а также систему гетерогенных вычислений, требующих более одного процессора. Кроме того, ОРРО представила новейшие направления своего бизнеса: OPPO Health и OPPO Carlink.



"В объединенном мире количество устройств и сервисов, а также способы взаимодействия становятся все более разнообразными. Разработчики должны поддерживать большое количество сценариев использования и длительные циклы работы, — сказал Левин Лю, вице-президент OPPO и президент Научно-исследовательского института OPPO. — Поэтому компания OPPO стремится помогать разработчикам противостоять вызовам и вместе строить лучшее будущее для пользователей".

OPPO намерена создать сервис, который будет ориентироваться на пользователей, чтобы обеспечить естественное взаимодействие между людьми и устройствами, а также бесперебойные взаимосвязи нескольких устройств. Такое видение будущего требует улучшения визуальных эффектов, более эффективных вычислений и тесной связи между разными устройствами. Поэтому компания предложила серию технических возможностей, которые позволят разработчикам реализовывать это видение вместе с OPPО.Так, технология Omoji и трассировка лучей OPPO для лучшего изображения помогут оживить программы и игры.

OPPO представила технологию Omoji на основе искусственного интеллекта в ColorOS. Благодаря моделям глубокого обучения и мощным алгоритмам искусственного интеллекта технология может фиксировать и максимально точно воспроизводить выражения лиц пользователей, а также создавать их аватары в виртуальном мире.

Система трассировки лучей от OPPO, основанная на Vulkan API и созданная для следующего поколения мобильного оборудования с поддержкой Ray tracing, может воспроизводить детали в реальном мире и улучшать впечатление пользователя от просмотра. OPPO уже завершила разработку прототипа на мобильных устройствах и планирует предоставить разработчикам доступ к технологиям в первой половине 2022 года. Технология трассировки лучей обладает большим потенциалом применения в таких сферах, как живые 3D-обои, фильтры изображений и AR.

Потребность в эффективном вычислении растет. OPPO предложила решение для увеличения производительности и мощности вычислений — гетерогенные, или неоднородные, вычисления, которые эффективнее используют различные ядра, потоки и процессоры. Получив доступ к гетерогенным вычислительным возможностям OPPO, разработчики будут легче решать проблемы производительности, скорости и эффективности приложений.

Сегодня в домах и на рабочих местах пользователей можно увидеть множество умных устройств. А вот автомобили подключены к ним в меньшей степени. Чтобы реализовать всеобъемлющий сервис, автомобили также нужно интегрировать в цифровую жизнь людей. Поэтому OPPO представила решение OPPO Carlink, обеспечивающее много полезных функций, таких как открытие дверей авто или перенос информации со смартфона на экран автомобиля. Благодаря OPPO Carlink компания расширит возможности подключения смартфонов и авто, чтобы разработчикам было проще создавать продукты, связанные с автомобилями. OPPO Carlink уже используют более 70 компаний.

Также OPPO официально объявила о создании OPPO Health — медицинского направления бизнеса, сосредоточенного на профилактике и формировании здорового образа жизни. С помощью датчиков, алгоритмов и достижений биомедицинской инженерии OPPO Health будет обеспечивать пользователям и поставщикам медицинских услуг непрерывные и долгосрочные данные, модели и обратную связь, чтобы улучшать решения в сфере здравоохранения.

Основанная в начале 2021 года мультидисциплинарная команда разработок и исследований OPPO Health Lab сосредоточена на таких сферах, как сон, спорт, здоровье сердечно-сосудистой системы и телемедицина. OPPO также анонсировала набор инструментов для индустрии здравоохранения — OPPO Health Research Kit. Он призван помогать в сборе и анализе данных работникам медицинской отрасли, которые хотят провести уникальные исследования, и в итоге должен превратиться в независимое приложение в экосистеме OPPO Health.

OPPO придерживается миссии "Технологии для человечества, доброта для всего мира", поэтому приглашает разработчиков и партнеров работать вместе в открытом win-win-формате. Компания стремится к сотрудничеству с большим количеством разработчиков, чтобы создавать различные бесперебойные технологии для пользователей во всем мире.