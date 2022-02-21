OPPO представляет смартфон A55 в Украине

21 февраля 2022, 11:45

OPPO представляет смартфон OPPO A55 в Украине. Имея отличную камеру и изысканный внешний вид, OPPO A55 предоставляет пользователям инструменты для съемки в течение всего дня с "ультрачеткой камерой и ультрамощной производительностью".



Изысканный и стильный 3D изогнутый дизайн OPPO A55 завораживает с первого взгляда, особенно в сочетании с одним из двух доступных в Украине цветов: Rainbow Blue (Радужный Синий) или Starry Black (Звездный Черный) с дизайном OPPO Glow.

ОРРО А55 удобно помещается в руке благодаря совей толщине - всего 8.4 мм. Задняя панель гаджета имеет искусственную металлическую текстуру, а вес смартфона составляет всего 193 г. Сканер разблокировки по отпечатку пальца расположен сбоку, то есть встроен в кнопку питания. Функция AI Face Unlock (Разблокировка по лицу) дает пользователям возможность выбрать между двумя удобными способами разблокировки телефона.Смартфон OPPO A55 оснащен тройной AI HD-камерой, которая включает в себя основную 50 Мп AI камеру, 2 Мп боке камеру и 2 Мп макрокамеру.

Основная 50 Мп AI-камера оснащена технологией комбинирования пикселей. Следовательно, пользователи могут делать снимки с разрешением 50 Мп или 12,5 Мп для экономии места хранения. 2 Мп боке камера делает красивые и четкие портретные снимки. Даже ночью OPPO A55 обеспечивает четкие снимки объекта на фотографии, сохраняя детали фона с помощью Backlight HDR (Подсветка HDR), а Night Mode (Ночной режим) регулирует экспозицию даже при плохом освещении. Фильтры Night Plus для основной камеры позволяют получить более четкие кадры, создающие потрясающие ночные сцены.

Фронтальная 16 Мп селфи камера создана для съемки четких и красивых селфи благодаря технологии AI Бьютификации, которая помогает подчеркнуть вашу природную красоту. Эта функция также доступна для основной камеры.

Дополнительные функции камеры OPPO A55 включают в себя Dazzle Color Mode, Фотофильтры, панорамные снимки и т.д. Если вам нужен дополнительный источник света, функция 360° Fill Light поможет легко сделать четкое селфи в темноте, подсвечивая дисплей и используя его в качестве источника света.



ОРРО А55 с мощным 5000 мАч аккумулятором предоставляет пользователям возможность совершать телефонные звонки в течение 29,79 часов и воспроизводить музыку в течение 24,40 часов подряд. А 18Вт Быстрая Зарядка может зарядить телефон на 33% всего за 30 минут.

Super Power Saving Mode (Суперэнергосберегающий режим) использует ряд стратегий энергосбережения для выбранных приложений, чтобы сэкономить заряд батареи, а режим Super Nighttime Standby (Суперночной режим ожидания) минимизирует потребление энергии ночью, поэтому заряд батареи уменьшается только на 1,37%.

Благодаря функции Optimized Night Charging (Оптимизированная ночная зарядка) OPPO A55 изучает режимы сна пользователя и планирует ночной график зарядки. OPPO A55 имеет защиту IPX4 от брызг, пыли и короткого замыкания.

OPPO A55 с 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM объемом памяти обеспечивает достаточно места для хранения. А для тех, кто нуждается в дополнительном хранилище, есть возможность увеличить его до 256 Гб с помощью карты памяти.

OPPO A55 также поддерживает Dual Sim и Dual Standby, так что вы сможете легко переключаться между номерами.

OPPO A55 оснащен большим 6,51-дюймовым дисплеем с Punch-Hole отверстием под камеру. AI Smart Backlight (Умная подсветка) автоматически регулирует настройку яркости в разных условиях и при разном освещении. В то же время дисплей OPPO A55 оснащен функцией защиты глаз. Ваши глаза не устанут, даже если вы будете играть несколько часов подряд.

OPPO A55 создан на основе ColorOS 11.1. Смартфон может работать бесперебойно благодаря System Booster, набору функций, который оптимизирует процессы и освобождает память. Этот пакет включает в себя Idle Time Optimizer (Оптимизатор времени простоя), Storage Optimizer (Оптимизатор хранилища) и функцию UI First 3.0, которая определяет наиболее важные программы и связанные с ними задачи, и распределяет ресурсы так, чтобы обеспечить эффективность и плавность основных программ. Функции ColorOS 11.1, ориентированные на игры, включают Game Focus Mode (Режим фокусировки на игре) и Bullet Notifications (Всплывающие сообщения). OPPO A55 также оснащен функцией FlexDrop, которая уменьшает окна приложений для многозадачности, а также функцией "Перевод тремя пальцами" с Google Lens, которая позволяет пользователям переводить тексты, делая скриншот экрана. Кроме того, в смартфоне имеется уникальная функция «Домашнее Задание», позволяющая решать математические формулы через Google Lens. С помощью App Lock можно заблокировать доступ к определенным приложениям, а в Private Safe (Частное хранилище) можно сохранять файлы без возможности доступа посторонних лиц. ColorOS 11.1 предлагает также LinkBoost 2.0, функцию, улучшающую стабильность Интернет-соединения с низкой задержкой и высокой скоростью.На украинском рынке OPPO A55 (4 ГБ RAM і 64 ГБ ROM) доступен в двух цветах: Звездном Черном и Радужном Синем. С 21 февраля по 13 марта смартфон можно приобрести на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, Kyivstar, OPPOua.com, Rozetka, Vodafone и других по акционной цене, приуроченной к старту продаж гаджета в Украине, 5199 грн. вместо 6499 грн.