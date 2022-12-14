Офіційний анонс нового OPPO A57s з пам’яттю 128 ГБ

14 декабря 2022, 11:45

Компанія OPPO AED Україна рада представити смартфон OPPO A57s. Це розширення лінійки A57s, яка була представлена лише версією 4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM.

Він має основні характеристики смартфонів A серії, та оснащений 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM включаючи тривалий термін служби акумулятора, надійність, а також багато удосконалень для поліпшення досвіду користувача.

Його стильне оздоблення змушує захоплюватися. Ультралінійний стереодинамік та насичений кольором дисплей забезпечують більш захоплюючі перегляди фільмів та ігор. Довговічний акумулятор ємністю 5000 мАч і швидка зарядка SUPERVOOCTM потужністю 33 Вт допомагають користувачам робити ще більше зі своїм смартфоном щодня, а камера з високою роздільною здатністю 50 Мп робить приголомшливі знімки.



OPPO Glow Design заповнює задню панель OPPO A57s незліченними сяючими нанокристалами під гладкою матовою поверхнею. У колірному рішенні Sky Blue (Синій) ці кристали перетворюються на мерехтливе сутінкове небо, а Starry Black (Чорний) - це космос з темнішим колірним тоном.



Ці покриття мають високу стійкість до подряпин і відбитків пальців, що забезпечує надійну довговічність, а тонка рамка товщиною 7,99 мм покращує керованість. Удосконалені випробування на міцність включають 500 000 натискань на кнопку живлення, 20 000 підключень USB та 150 000 натискань на кнопку регулювання гучності. Ці реальні навантаження доводять, що OPPO A57s призначений для тривалої роботи. Водонепроникність за стандартом IPX4 надає власникам OPPO A57s можливість впевнено користуватися телефоном за будь-якої погоди.



6,56-дюймовий кольоровий дисплей OPPO A57s забезпечує 96% охоплення кольорової гами стандарту NTSC, що еквівалентно 100% DCI P3. Така передача кольору робить ігри, фільми і фотографії насиченими, яскравими і захоплюючими. Пікова яскравість 600 ніт забезпечує чудову чіткість зображення. Вночі яскравість може знижуватися до 2 ніт. Функція All-Day Eye Care підбирає потужність дисплея відповідно до умов освітлення довкілля для максимально комфортного перегляду.



Стереодинамік OPPO Ultra-Linear Stereo Speaker легко зробить з OPPO A57s домашній кінотеатр. Він покращує відтворення низьких частот і збільшує максимальну гучність, щоб додати вражаючого ефекту до фільмів та ігор, а стереофонічне звукове поле посилює занурення. Режим Ultra Volume збільшує максимальну гучність ще на 44%, щоб допомогти людям із порушеннями слуху. Хоч би який звук відтворювався, Dirac3.0 оптимізує якість звуку, усуваючи різкість і підвищуючи потужність низьких частот.



Довговічний акумулятор OPPO A57s ємністю 5000 мАч з 33 Вт швидкою зарядкою SUPERVOOCTM дає користувачам впевненість у тому, що телефон можна використовувати більш вільно. Швидка зарядка заповнює більше 50% заряду батареї за 30 хвилин. Повного заряду вистачає на 15 годин потокового відтворення YouTube або до 12,7 днів у режимі очікування.



Захист від перенапруги та перевантаження струмом забезпечує безпечну швидкість заряджання акумулятора. Датчик температури допомагає регулювати швидкість заряду, щоб батарея не перегрівалася. Режим енергозбереження Super Power Saving Mode контролює швидкість процесора і обмежує програми до найнеобхідніших, щоб останніх відсотків заряду вистачило на кілька годин. Режим Super Nighttime Standby знижує нічне споживання батареї всього до 2%, дозволяючи користувачам позбутися звички заряджати акумулятор щоночі.



OPPO A57s оснащений камерою з надвисокою роздільною здатністю 50 МП, яка використовує біннінг пікселів для створення чітких та деталізованих фотографій з роздільною здатністю 12,5 МП за будь-якого сценарію зйомки. Портретний режим використовує 2 МП датчик глибини для створення ефекту Боке, розмиваючи фон. Фотографії друзів та родичів вигідно відрізняються завдяки 8 МП фронтальній камері та функції AI Portrait Retouching, яка дозволяє фотографу за лічені секунди підправити колір шкіри та деталі для створення ідеальних портретів.

Режим Nightscape покращує якість зйомки при слабкому освітленні за рахунок збільшення експозиції та використання обчислювальної техніки з кількома експозиціями. Фільтри Nightscape відкривають нові можливості для творчого самовираження під час зйомки в умовах низького освітлення.Функція Flash Snapshot оптимізує налаштування камери і дозволяє робити до 46 кадрів у швидкій послідовності, щоб знімки дій завжди виходили чіткими та деталізованими.Privacy Dashboard дозволяє користувачам стежити за програмами, які отримали доступ до особистих даних за останні 24 години. Функція Photo Data Privacy дозволяє видаляти інформацію про місцезнаходження та інші дані з фотографій перед публікацією для підвищення конфіденційності в Інтернеті.Функція FlexDrop дозволяє запускати програми у спливаючих вікнах, щоб користувачі могли інтуїтивно жонглювати завданнями. Функція "Переклад трьома пальцями", розроблена спільно з Google Lens, забезпечує переклад тексту на зображенні одним жестом. AI System Booster балансує запущені процеси та системні ресурси для усунення затримок, працюючи з процесором MediaTek Helio G35 для забезпечення бездоганної продуктивності.В Україні OPPO A57s (4/128) доступний у Чорному і Синьому кольорах. OPPO A57s з 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM можна придбати за рекомендованою роздрібною ціною 9999 грн. на сайтах і в магазинах партнерів Eldoradо, Comfy, «Фокстрот», «Алло», Citrus, Rozetka тощо.