Мартовский Ценопад на гаджеты ОРРО

22 февраля 2022, 13:15

В канун праздника женственности наступает горячий период для мужчин. Выбрать удачный и полезный подарок для бабушки, мамы, дочери, любимой – это то еще испытание на креативность и крепость духа.

Чтобы помочь мужчинам сделать правильный выбор, компания OPPO AED Украина объявила мартовский ценопад на самые популярные модели смартфонов и TWS наушников к 8 марта. Ведь надежная техника всегда желанный и актуальный подарок.

Ультрановинка OPPO A55 может похвастаться большим 6,51-дюймовым дисплеем и стильным 3D изогнутым дизайном. Кроме того, гаджет оснащен тройной AI HD камерой, которая включает в себя основную 50 Мп AI камеру, 2 Мп боке камеру и 2 Мп макрокамеру. А еще –16 Мп фронтальной селфи камерой с технологией AI Бьютификации. ОРРО А55 оснащен мощным 5000 мАч аккумулятором и 18 Вт быстрой зарядкой, которая может зарядить телефон на 33% всего за 30 минут. OPPO A55 (4 ГБ RAM и 64 ГБ RОM) разработан на основе ColorOS 11.1, что гарантирует бесперебойную работу гаджета, безопасность ваших данных и плавное соединение с низкой задержкой. От дизайна до функций безопасности ОРРО А55 дает вам именно то, что вы хотите получить от смартфона: высокое качество, удобство и готовность в любой момент приступить к выполнению задач.

Обычная цена: 6499 грн. → Праздничная цена на старт продаж к 8 Марта (21.02-13.03): 5199грн.



Если ваша женщина увлекается фото- и видеосъемкой, ОРРО Reno5 Lite станет ее постоянным помощником. Своими возможностями гаджет обязан 48 Мп AI квадкамере и множеству полезных функций на основе искусственного интеллекта.

Модель оснащена технологией RAM+, которая позволяет самостоятельно регулировать объем добавленной памяти: увеличить RAM на 5 ГБ и получить таким образом до 13 ГБ оперативной памяти. Не будет проблем и с разряженным аккумулятором: сверхбыстрая зарядка 30 Вт VOOC 4.0 и мощный 4310 мАч аккумулятор помогут реализовать все творческие амбиции.

Обычная цена: 9999 грн. → Праздничная цена к 8 Марта (21.02-13.03): 8888 грн.



Праздничную цену получила и одна из самых популярных моделей бренда – OPPO А53. Продуктивный и быстрый смартфон обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч и оснащен технологией быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет почти непрерывно пользоваться любимыми приложениями, совершать звонки и просматривать видео. Кроме того, ОРРО А53 – первый и единственный смартфон в своем ценовом сегменте, имеющий дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Обычная цена: 5999 грн. → Праздничная цена к 8 Марта (21.02-06.03) 5555 грн.

Если же Ваша женщина – аудиофил, то она безусловно высоко оценит непревзойденное качество звучания TWS наушников ОРРО. Бренд дарит скидку на целый ряд моделей для того, чтобы удовлетворить самых взыскательных пользователей.

TWS наушники OPPO Enco Buds сочетают в себе качественное звучание, быстрое подключение, защиту от воды и брызг и длительное время автономной работы. Да, наушники могут воспроизводить аудио 24 часа. А если вам этого мало, быстрая зарядка всего за 15 минут продлит время работы еще на 6 часов. Особенность OPPO Enco Buds состоит в том, что они поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, благодаря чему вы мгновенно подключаетесь к источнику звука и получаете звучание профессионального качества.

Обычная цена: 1199 грн. → Праздничная цена к 8 Марта (21.02-27.02): 999 грн.



Для любителей эстетики во всех ее проявлениях ОРРО Enco Air станут отличным выбором. Они обладают стильным полупрозрачным дизайном кейса, который создает ощущение легкости. Но, несмотря на легкость и утонченность дизайна, эти наушники мощные и выносливые. Так, ОРРО Enco Air предлагают 24 часа работы аккумулятора и быструю зарядку, способную всего за 8 минут продлить время прослушивания еще на 8 часов. А для качественного, глубокого звука гаджет оснащен 12 мм композитными динамическими титановыми драйверами и усилителями низких частот. Неудивительно, что ОРРО Enco Air стали первыми в мире TWS наушниками, получившими сертификат высокой производительности с низкой задержкой от TÜV Rheinland.

Обычная цена: 2222 грн. → Праздничная цена к 8 Марта (21.02-08.03): 1699 грн.

На этом заманчивые предложения не заканчиваются. OPPО AED Украина дарит суперскидки и на другие гаджеты-бестселлеры:

- OPPO Watch Free с технологией OSleep, улучшающей сон: обычная цена: 2999 грн, праздничная цена к 8 Марта (21.02-08.03): 2699 грн;



- флагманские TWS наушники ОРРО Enco Х с кристально чистым звуком воспроизведения: обычная цена: 4999 грн, праздничная цена к 8 Марта (21.02-08.03): 3999 грн;



- TWS наушники ОРРО Enco Free2, гарантирующие шумоподавления до 42 дБ: обычная цена: 2999 грн, праздничная цена к 8 Марта (21.02-08.03): 2499 грн.



А чтобы поближе познакомиться со всей линейкой гаджетов ОPPO, представленных в Украине, компания приглашает всех желающих посетить OPPO Experience Zones — бренд-зоны производителя по всей Украине. Пользователи смогут протестировать смартфоны и IoT-гаджеты, убедиться в их надежности и пообщаться с продакт-командой OPPO, которая продемонстрирует возможности гаджетов и ответит на вопросы клиентов.

Весенние скидки на гаджеты ОРРО будут действовать на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, F5, KTC, OPPOua.com, Rozetka и других.