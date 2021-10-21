Стоит ли покупать новые Apple AirPods 3

21 октября 2021, 19:43

Во второй половине октября 2021 года компания Apple представила третье поколение легендарных TWS наушников AirPods, которые по характеристикам и внешнему виду стали очень похожи на старые добрые AirPods Pro, только без резиновых насадок. Эти наушники также получили защиту от воды и пота по стандарту IPX4, и обзавелись поддержкой пространственного звучания с технологией Dolby Atmos. В этой статье мы расскажем, стоят ли Эирподс 3 вашего внимания, или лучше взять какие-нибудь другие TWS-наушники вместо них.

Помимо поддержки пространственного звучания, наушники третьего поколения получили ряд других улучшений:

Поддержка адаптивного эквалайзера – такая же функция присутствовала ранее у Pro-модели. Благодаря ей музыка автоматически подстраивается под слушателя в индивидуальном порядке.

Увеличение автономности до 6 часов. Наконец-то Apple сумели решить проблему с автономностью, и новые AirPods 3 вполне могут прожить до 6 часов при постоянном воспроизведении музыки, а этого, как показывает практика, более чем достаточно большинству людей.

Быстрая зарядка – еще одно важное улучшение. Если даже случится такая ситуация, что наушники разряжены, а вам нужно срочно выжать из них еще немного, просто закройте в кейсе их на 5 минут – этого будет достаточно для продления времени работы еще на час.

Микрофоны теперь закрыты специальной акустической сеткой, которая снижает посторонние шумы от ветра и других погодных эффектов. Как следствие, ваша речь станет еще более чистой и четкой.

В общем, ситуация сложилась крайне удачной, и AirPods 3 получили почти все те функции, которые ранее были доступны лишь в более дорогостоящих AirPods Pro. А по части автономности и вовсе третье поколение и вовсе стоит на голову выше всех предыдущих моделей. Есть лишь один нюанс – систему активного шумоподавления в третьем поколении так и не реализовали. А значит, все те, кто к ней привык и остро нуждается, просто идут мимо – для них классические AirPods Pro остаются более выгодным приобретением.

Если же активное шумоподавление для вас не принципиально, и вы хотите получить максимальное качество звука, насладившись новым пространственным аудио, то покупка Apple AirPods 3 – то, что доктор прописал. Они дешевле на 50%, но при этом обеспечивают практически всё те же функции и возможности как в плане звука, так и по части дизайна, эргономики. И при этом AirPods 3-го поколения работают до 6 часов без подзарядки, а AirPods Pro всего 4.5, и стоят при этом дороже. Стоит ли переплачивать 40-50% за шумоподавление и прозрачный режим – решать только вам, но, объективно говоря, третье поколение эирподс на сегодняшний день является наиболее удачным с точки зрения цены и качества.