В Украине начались официальные продажи AirPods PRO

21 ноября 2019, 12:15

Apple представляет возможность получить абсолютно новый опыт в звучании с эффектом полного погружения. 20 ноября на украинский рынок выходят беспроводные наушники следующего поколения AirPods Pro.

О начале официальной продажи новинки сообщает компания АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор техники Apple. Ожидаемая модель поступит во все магазины-партнеры Apple: Allo, Citrus, Comfy, Foxtrot, Eldorado, Moyo, Vodafone, TTT, KTC и iOn, имеющий статус Apple Premium Reseller.

Специально для того, чтобы подарить возможность получить свое новое устройство на самых выгодных условиях, компания к старту продаж подготовила сюрприз для настоящих поклонников бренда. Только в период с 20 ноября по 1 декабря будет действовать эксклюзивная цена на новинку, которая составит всего 7999₴.

Количество акционного товара строго ограничено, поэтому важно запланировать приобретение уже на первые дни презентации AirPods Pro в Украине. Предложение доступно в точках продажи всех авторизированных реселлеров Apple.

AirPods Pro были презентованы 28 октября в штаб-квартире Apple в Купертино, Калифорния. Среди основных преимуществ нового продукта разработчики называют появление инновационной функции активного подавления шума, поддержку прозрачного режима и улучшеный анатомический дизайн, которые создают условия для уникального иммерсивного звучания устройства. Отныне AirPods имеют внутренний и внешний микрофон, которые в паре анализируют фоновый шум и компенсируют его обратной звуковой волной, а также адаптивный эквалайзер, способный автоматически регулировать частоты. Гибкие силиконовые вкладыши принимают форму в соответствии с индивидуальной геометрией уха пользователя и дают еще большую свободу движения.

«Наушники AirPods взошли на новую ступень, предлагая теперь невероятную возможность адаптации звука в зависимости от окружающих обстоятельств и еще менее ощутимую физическую форму, которая способна фактически превратить наушник в естественное продолжение ушной раковины. Новый продукт Apple вдохновляет нас, и мы рады, что предоставляем украинцам возможность получить новинку непосредственно от производителя в точках продаж официальных реселлеров.

Следовательно, нашим потребителям гарантированы самые высокие стандарты обслуживания: профессиональная консультация, кассовый чек, уплата налогов, сервисная поддержка и полное спокойствие относительно качества товара. Все это – преференции только легально приобретенной техники Apple», – комментирует Денис Газизов, руководитель департамента реализации продукции Apple компании АСБИС-Украина.