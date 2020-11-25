Объём оперативной памяти не сильно влияет на скорость MacBook Pro с Apple М1

25 ноября 2020, 12:15

Представленные совсем недавно компьютеры Apple используют один и тот же чипсет M1, поэтому основные различия в начинке устройств заключаются в разных объёмах оперативной памяти и встроенного накопителя.

Техноблог Max Tech поделился видео, демонстрирующим разницу в производительности между новыми MacBook Pro с 8 и 16 Гбайт оперативной памяти.

Блогер протестировал устройства самыми различными способами: от синтетических тестов Geekbench и Cinebench до замеров скорости экспорта RAW. «Синтетика» не продемонстрировала серьёзных различий между моделями с разным объёмом оперативной памяти. Однако тесты, полагающиеся как раз на оперативную память, продемонстрировали заметные различия. В тесте Max Tech XCode, имитирующем компиляцию кода, модель с 16 Гбайт набрала 122 балла, в то время как устройство с 8 Гбайт ОЗУ получило 136 очков. Более низкий балл соответствует лучшему показателю.



Наибольшая разница была замечена в экспорте видео формата 8К RAW R3D в формат 4К, на выполнение которого MacBook Pro с 8 Гбайт оперативной памяти понадобилось 13,57 секунды. Устройство с 16 Гбайт ОЗУ завершило операцию за 5,59 секунды. Примечательно, что MacBook Pro 16" 2019 года на базе Core i9 с 32 Гбайт памяти потратил на экспорт того же файла 5,3 секунды, что лишь незначительно превосходит показатель 13-дюймового MacBook Pro на базе М1 c 16 Гбайт ОЗУ.