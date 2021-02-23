Apple начала продажи восстановленных MacBook Pro 13 на чипе M1

23 февраля 2021, 11:45

Компания Apple начала продажи «восстановленных» MacBook Pro 13 с чипом M1 на официальном сайте.

Разница в стоимости между новым и восстановленным компьютером составляет $200 минимум, отмечает портал 9to5Mac.

Для приобретения доступны две конфигурации: с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти за $1099 (такая же новая модель стоит $1299), а также с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти за $1269 (новая модель обойдётся в $1499). Разница в стоимости в первом и во втором случае — $200 и $230 соответственно. Для приобретения доступны версии с серым и серебристым цветом корпуса. При этом восстановленные MacBook Air и Mac mini на процессоре M1 пока не представлены на сайте Apple.



Отметим, что официально восстановленные продукты Apple — это устройства, которые в недавнем прошлом были проданы, но позже в связи с выявлением покупателями какого-либо брака были сданы обратно по гарантии. В таком случае покупателю на замену даётся полностью новое устройство, а Apple получает обратно бракованную технику, проводит строгую процедуру её проверки, очистки (программной и физической), после чего следует замена корпуса, дисплея, аккумулятора и проблемных компонентов. Затем гаджет повторно тестируется и отправляется в продажу как восстановленный. В итоге такая техника попадает в специальный раздел на официальном сайте Apple и продаётся повторно со скидкой. Также компания иногда поставляет восстановленные устройства в розничные магазины партнёров.

Обычно среди восстановленной техники Apple продаются устройства прошлых поколений и появление в её ряду актуальной модели MacBook Pro 13 на чипе Apple M1 выглядит довольно необычным, ведь этот ноутбук был представлен лишь в ноябре 2020 года. Можно предположить, что из-за внедрения новой аппаратной платформы, которая была недостаточно тщательно протестирована, компьютеры возвращаются покупателями чаще обычного, что и спровоцировало такое скорое появление восстановленных устройств в продаже. Однако тому нет никаких явных подтверждений, а сама Apple по традиции воздерживается от комментариев.

(C) 3dnews