Samsung Galaxy A51: образцовый представитель среднего класса

30 января 2020, 14:59

Смартфон Samsung Galaxy A51 – преемник одного из самых успешных гаджетов 2019 года. Новинка, вышедшая на рынок в начале 2020 года, пришла на смену модели Galaxy A50. Ожидания насчет устройства были высокими и, что главное, оказались оправданными.

Особенности нового дизайна

Модель удобна в использовании, даже несмотря на крупные размеры. Диагональ экрана – 6,5 дюймов, толщина – 7,9 мм. Задняя панель выполнена из пластика с глянцевым покрытием. Вне зависимости от цвета, на крышке Galaxy A51 есть легкое перламутровое напыление, которое придает дизайну оригинальности. Камеры помещены в выделяющийся прямоугольный блок. Всего пользователей ждет 4 объектива и вспышка. Камеры размещены в две вертикальные линии.

Нетипичное для "бюджетника" оснащение

Samsung Galaxy A51 – это настоящая мощь. В устройстве установлен накопитель объемом в 128 Гб, его компаньоном стали 4 Гб оперативной памяти. Расширить память можно с помощью microSD, для которой предусмотрен отдельный слот.

Работает гаджет на базе знакомого многим чипсета – Exynos 9611. У процессора 8 ядер, разделенные на ядра производительности и энергоэффективности. Рабочая частота – 2,3 ГГц.

Самсунг Галакси А51 – многозадачная машинка. При одновременном запуске 3-5 приложений, не возникает никаких лагов. Для повседневных задач устройство подходит идеально. Кстати, запускать игры вроде Call of Duty можно на средних и высоких графических настройках.

Все важные технологии поддерживаются – бесконтактная оплата с помощью NFC чипа, беспроводная передача данных по Bluetooth 5.0, высокоскоростной мобильный интернет по LTE стандарту со скоростью до 600 Мбит/с.

Качественный и привычный AMOLED дисплей

Разработчики оснастили Samsung Galaxy A51 2020 полюбившейся пользователям Super AMOLED матрицей. Цвета получаются сочными, а черный достигает практически пиковой глубины. Максимальная яркость дисплея – 589 кд/м2. Этого достаточно, чтобы с комфортом воспринимать информацию с экрана при ярком свете солнца. Кстати, работу устройства поддерживает искусственный интеллект, поэтому яркость экрана автоматически подстраивается под освещение.

Четыре камеры для профессиональной съемки

Изюминка Samsung Galaxy A51 – блок из 4-х объективов на тыльной стороне:

- разрешение основного фотосенсора – 48 Мп;

- разрешение широкоугольного модуля – 12 Мп;

- разрешающая способность макро-объектива – 5 Мп;

- разрешение портретного объектива – 5 Мп.

Запись видео осуществляется в Full HD или Ultra HD разрешении.