ТСН запустил новый формат мультимедийных публикаций для мобильных

19 июня 2018, 13:15

Новостной сайт ТСН запустил уникальный формат публикаций - AMP-истории.

Этот инструмент от Google позволяет пользователям сайта читать, слушать и смотреть красочные фото и видео-истории в полноэкранном режиме со своих мобильных. На сайте такие мультимедийные истории можно найти в разделе ТСН stories.

«Большая часть пользователей ТСН читают наш контент с мобильных. Именно для них мы запускаем этот формат. Он позволяет быстро, в пару кликов, узнать о самых важных и интересных новостях в Украине и мире. Это удобно, информативно и красиво. Люди хотят видеть и читать красочные истории, и мы даем эту возможность», - рассказывает главный редактор ТСН Константин Войтенко.

Уже сейчас в разделе ТСН stories можно почитать истории о том, как весь мир добивается освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, что на самом деле стоит за главным снимком мировых лидеров на саммите G7, о зрелищном извержении вулкана на Гавайях и тд.

ТСН.ua - новостной сайт № 1 в украинском интернете. Ежемесячно около 4 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. Более 60% из них делают это с мобильных устройств. ТСН.ua лидер среди новостников в социальных сетях. В частности, в Facebook на сайт подписано более миллиона пользователей, в Twitter – около 900 тысяч.



