5 декабря 2017, 13:15

Ведущий новостной ресурс ТСН.ua запустил онлайн-вещание в Facebook - ТСНLive.

За месяц работы в тестовом режиме канал провёл ряд трансляци и уже собрал полмиллиона просмотров. В частности, команда проекта побывала за кулисами репетиции примы-балерины Национальной оперы Катерины Кухар, показала впечатляющие экспонаты из запорожского музея ретро-автомобилей, провела онлайн-лекцию известного путешественника Евгения Ихельзона о зимнем отдыхе в теплых краях, а в первый день зимы организовала онлайн-экскурсию по уникальному производству новогодних игрушек.

«Для себя мы сформулировали задачу ТСН Live довольно просто: это самое интересное, познавательное, необычное и вдохновляющее, что вы хотели бы увидеть в реальном времени, но не смогли или пропустили, - рассказывает главный редактор ТСН.ua Константин Войтенко. - После Нового года мы увеличим количество стримов и расширим их географию. Будет много сюрпризов и неожиданностей».

Отметим, новое направление возглавит Юлия Юценко, которая ранее работала редактором новостей ТСН.ua. Присоединяйтесь к группе ТСН Live в Facebook и первыми узнавайте о самых интересных трансляциях - https://www.facebook.com/livetsn/



