ТСН установил исторический рекорд по охвату аудитории

13 декабря 2018, 10:45

В ноябре информационный сайт ТСН.ua установил абсолютный рекорд – охват сайта составил 5.7 миллиона уникальных пользователей, из которых 4.8 миллиона читали сайт с мобильных устройств.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного отчета Gemius Audience, рыночного измерителя украинской интернет-аудитории.

Охват сайта впервые превысил 24% украинских пользователей. Соответственно, в предыдущем месяце практически каждый четвертый украинец читал новости на ТСН.ua. Кроме того, в ноябре количество просмотров страниц сайта ТСН.ua превысило 54 миллиона – это самый высокий показатель за последние три года.

"В 2018-м году мы много сделали для того, чтобы увеличить лояльность пользователей к нашему сайту. Результаты ноября показывают, что нам это удалось. Мы благодарны нашей аудитории, и в следующем году обещаем еще больше интересного, мультимедийного контента, от которого будет сложно оторваться", - рассказывает главный редактор ТСН.ua Константин Войтенко.

Напомним, сайт ТСН.ua является лидером среди новостных ресурсов в социальных сетях. Сообщество ТСН.ua в Facebook превышает 1,1 млн фолловеров. В Twitter на площадку подписано почти 900 тысяч пользователей, а на YouTube - 845 тысяч.

С октября 2018 года сайт ТСН.ua является адаптированным для незрячих.