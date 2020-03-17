Сайт ТСН.ua запустил обновленное приложение для Android

17 марта 2020, 9:45

ТСН.ua совместно с командой разработчиков 1+1 Digital обновили мобильное приложение сайта для операционной системы Android.

Теперь, читатели ТСН.ua имеют возможность более удобно просматривать новости и быть в курсе последних событий в Украине и мире.

Приложение получило ряд обновленных функций. В частности, благодаря технологии «картинка в картинке», органично сочетающейся с обновленным дизайном, пользователи смогут одновременно просматривать видео и читать новости. Также теперь в приложении доступны онлайн-трансляции выпусков ТСН. Среди новинок, приложение дополнили подкастами на различную тематику, новыми разделами и увеличили количество статей и мультимедийного контента. Теперь самые важные новости пользователи будут получать с помощью push-уведомлений, что позволит не пропустить актуальную информацию, а с обновленной навигацией приложения, легко находить нужную информацию.

Скачать приложение ТСН.ua можно в онлайн-магазине Google Play.

Напомним, сайт ТСН.ua был запущен в августе 2008 года. Ежемесячно сайт посещает 16,5 млн читателей, количество просмотров страниц достигает более 80 млн, видеоматериалов − 1 млн. В 2018 году ТСН.ua начал развивать свою страницу в Instagram и стал рекордсменом среди украинских новостных ресурсов. Сейчас на аккаунт подписано более 400 тыс. человек.