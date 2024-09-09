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9 сентября 2024, 14:15
Telegram — це загроза національній безпеці, — Буданов
Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці.
Буданов додав, що заблокувати Telegram, як це було з Однокласниками та Вконтакте, технічно важче, але можливо.
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