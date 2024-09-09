Telegram — це загроза національній безпеці, — Буданов

9 сентября 2024, 14:15

Telegram – це шкідливо. Я ніколи не боявся цього казати. Це загроза нашій національній безпеці.

Буданов додав, що заблокувати Telegram, як це було з Однокласниками та Вконтакте, технічно важче, але можливо.