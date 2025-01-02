2025 год будет для Украины лучше 2024-го — Буданов

2 января 2025, 11:45

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов дал прогноз на следующий год. По его словам:

в 2025 году необходимо найти решение против использования россиянами оптоволоконных FPV-дронов"В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года. В следующем году будем все вместе искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов".2025 год будет для Украины лучше 2024-го, тогда как России придется принимать очень непростые решения"Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, в 2025-м мы увидим очень много хороших событий. Которые в конце концов принесут нам то, чего мы так все ждем".Если Россия не опомнится до середины 2025 года, им точно придется принимать очень непростые решения по их финансовой и экономической системе.