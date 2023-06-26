Кіт Буданова та жаб’яче озеро – лімітований дроп Укрпошти & ГУР

26 июня 2023, 9:15

Ні на що не натякаючи та без жодного розголосу, Укрпошта спільно з ГУР МО випускає лімітовану серію мерчу для повсякдення.

“Тотальне шумопогашення” — дроп, виконаний за всіма канонами інформаційної тиші, в якому Укрпошта спільно з ГУР транслює своє бачення подій - теперішніх та майбутніх.

Розробка лімітованої серії мерчу відбувалася в режимі повної секретності. Але деяка інформація все ж таки потрапила у відкриті джерела. Наприклад, стало відомо, що головним «обличчям» футболки KOSHARA GUNTER став пухнастий агент, більш відомий як кіт Буданова, який перестрибує через власне ім’я. Команда дизайнерів Укрпошти, яка побажала залишитись невідомою, для створення цієї футболки надихнулась відомим всім українцям котиком, який живе у ГУР, та випадковою бавовною на росії, адже у складі футболки міститься 95% бавовни. Футболка KOSHARA GUNTER доступна тільки у білому кольорі та у розмірах M-L, L-XL. Кількість обмежена.



У дропі Укрпошти та ГУР також представлена ще одна ексклюзивна футболка з принтом «Жабʼяче озеро». Багато хто відразу згадає, як у буремні часи в срср на телебаченні вмикали «Лебедине озеро», а хтось пригадає і лягушку в акваріумі в кабінеті ГУР. Зв’язок між цими представниками фауни не очевидний, але побачити його можна на принті, який таким чином візуалізує появу апгрейд-версії балету на всіх каналах росії. Футболка представлена в двох кольорах – чорний та білий. Доступні розміри S-M, M-L, L-XL.

Для тих, хто впевнений, що йому судилося переможне майбутнє, в лінійці мерчу представлена термопляшка «Буденні прогнози». Цей аксесуар зі сталі розроблений для кожного знаку зодіаку та містить свій прогноз, побудований на популярних фразах Кирила Буданова.



Ще одним стильним аксесуаром колекції стала сумка-шопер «Торба» з ручками та передньою кишенею на блискавці. Виготовлена з чорної саржі, вона не тільки приховає покладені у неї речі, а й доповнить будь-який кежуал образ.



Ексклюзивний мерч був розроблений та випущений у продаж Укрпоштою спеціально до виходу нової поштової марки «Головне управління розвідки Міністерства оборони України». 30 червня, у день звільнення острова Зміїний від російських окупантів, відбудеться офіційне введення поштової марки в обіг. Погашення «Перший день» традиційно відбудеться в Києві, спецпогашення – у всіх регіонах України.

Ближче ознайомитися з речами та придбати їх можна на офіційному сайті Укрпошти: https://postmark.ukrposhta.ua/Але варто поквапитись. Ліміт на спеціальний дроп Укрпошти & ГУР дуже обмежений та більше ніколи не повториться.