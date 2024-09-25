Telegram будет передавать IP-адреса по запросам властей

Telegram будет предоставлять IP-адреса и телефонные номера пользователей по запросам правоохранительных органов.
Об этом сообщил основатель Telegram Дуров. Он отметил, что эти меры должны «сдержать» преступников. «Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения нелегальной продукции. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы почти для одного миллиарда пользователей», - отметил он.
20 сентября газета Le Figaro сообщила, что Telegram начал сотрудничать с силовыми структурами Франции, а также других стран, при расследовании киберпреступлений.
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