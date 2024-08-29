Власти Германии обвинили Telegram в "недостаточном сотрудничестве"

29 августа 2024, 8:15

В Федеральном ведомстве по охране конституции (спецслужба при МВД ФРГ) утверждают, что Telegram, в отличие от других платформ, не давал полных ответов на его запросы.

Об этом заявил Замглавы ведомства Зинан Зелен, сообщает DW. По его словам, на площадке Павла Дурова общаются различные круги, которые «находятся в фокусе» внимания ведомства.Когда заходит речь о противодействии исламистскому терроризму или правому экстремизму, «нет такого обмена информацией (со стороны Telegram), как с другими платформами».«Мы задаем Telegram вопросы, но ответы ограничены. Есть платформы, которые предоставляют информацию очень быстро и надежно в рамках разрешенных законом запросов, но Telegram к ним не относится», — добавил Зелен.