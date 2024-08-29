29 августа 2024, 9:45

Госдеп США использует платформу Telegram для мобилизации протестных движений

Об этом заявил бывший сотрудник ведомства Майк Бенц в интервью журналисту Такеру Карлсону.



«Telegram – это очень мощное средство в руках госдепартамента, позволяющее ему мобилизовать протестные движения и политическую поддержку против авторитарных стран. Вот почему правительство США так любило платформу с 2014 по 2020 гг… ведь благодаря ее уникальным особенностям и анонимности мы могли финансировать политические объединения или активистов», - сказал он.

