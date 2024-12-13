В КАІ завершилося стажування QA Device за підтримки Ajax Systems

13 декабря 2024, 13:24

Десять студентів завершили перше стажування за спеціальністю Quality Assurance Device у Київському авіаційному інституті.

Під час навчання студенти здобули практичні навички та досвід тестування електронних пристроїв.



Програма відбувалася у межах ініціативи Ajax Next, на базі лабораторії Kai-Ajax LAB. Ajax Systems відкрила простір спільно з університетом КАІ, щоб студенти мали необхідне обладнання для розробки інноваційних рішень у сфері електроніки.

Студенти проходили стажування QA Device за принципом проблемного навчання, де вирішували реальні кейси за обмежений час. Учасники мали змогу протестувати різні пристрої: від LED-ламп до прасок, Bluetooth-колонок чи фенів. Також вони займалися розробкою планів тестування, реалізацією тест-кейсів, оформленням супровідної документації.Ментори від компанії ділилися власною експертизою та знаннями зі стажерами, надавали зворотний зв’язок і допомогу протягом усього періоду навчання. Для ознайомлення із процесом збору продуктів учасникам провели екскурсію передсерійним виробництвом Ajax Systems. Теоретичну підготовку з фізики, електроніки та тестування забезпечували викладачі лабораторії KAI-Ajax LAB.Про Ajax Next

Ajax Next — це навчальна ініціатива для підтримки й розвитку інженерної освіти в Україні. У співпраці з провідними закладами освіти та партнерами, компанія ініціює навчальні активності, а також допомагає з матеріальним забезпеченням. На сьогодні проведено дві інтернатури, дві школи Embedded-програмування та облаштовано три лабораторії на базі університетів.



Про Ajax Systems

Ajax Systems — міжнародна технологічна компанія і найбільший у Європі виробник систем безпеки. У компанії працює 3 400 працівників, серед яких велика команда технічних спеціалістів. Продуктове портфоліо налічує понад 135 бездротових і дротових пристроїв для безпеки й автоматизації. Ajax Systems пропонує рішення для захисту від вторгнення, відеоспостереження, виявлення пожежі, автоматизації дому та запобігання потопу. Сьогодні Ajax захищає понад 2,5 млн користувачів у 187 країнах світу.



Про КАІ

Державний університет «Київський авіаційний інститут» (раніше Національний авіаційний університет) – перший defense-tech університет країни. В університеті навчається 15 тисяч студентів, переважна частина з яких – інженери. КАІ – один з найбільших навчальних закладів, що спеціалізується на підготовці авіаційних спеціалістів. На базі університету функціонує перший національний кіберполігон, а в серпні 2024 року відкрилася лабораторія електроніки KAI-Ajax Lab.