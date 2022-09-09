Як виглядає та чим займається QA-інженер. Дослідження GlobalLogic

9 сентября 2022, 13:45

Професія QA-інженера є однією з найбільш популярних напрямків в IT.

До Дня тестувальника, що у світі відзначається 9 вересня, IT-компанія GlobalLogic провела дослідження, щоб розібратись – хто такий сучасний QA-інженер і як можна опанувати цю професію.

QA-інженер (тестувальник або фахівець з тестування програмного забезпечення) — це спеціаліст із забезпечення якості, його діяльність спрямована на покращення процесу розробки ПЗ, запобігання дефектам та виявлення помилок у роботі продукту.

Зазвичай зустрічається дві групи тестувальників – мануальні (manual) та автоматизатори (automation). Якщо перший вигадує тести і здійснює перевірку «вручну», то другий пише код, який автоматизує процеси тестування.



Згідно з дослідженням GlobalLogic, середній вік QA-інженера в компанії становить 32 роки. 51% опитаних тестувальників – у віці 31-40 років, 43,2% – у віці 20-30 років, однак зустрічаються й інженери старші 50 років.



Майже 5% опитаних респондентів мають досвід роботи в тестуванні менше одного року, ще 11,5% – один рік.

Найбільше тестувальників з досвідом у професії від одного до п’яти років – 44,6%.

З результатів опитування видно, що інженери послідовно розвивають свою кар’єру у тестуванні та вбачають у ній перспективи.



Більшість опитаних компанією QA-інженерів на початку кар'єри не мали профільної ІТ-освіти. Необхідні для старту навички свого часу вони отримали шляхом самоосвіти, відвідування курсів, в том числі навчальних програм ІТ-компаній.

Згідно опитування лише 18% респондентів перейшли у професію QA з інших ІТ-спеціальностей, ще 15.7% розпочали кар'єру у тестуванні зі студентської лави. Переважна більшість опитаних (майже 67%) перейшли у QA з інших професій, не пов'язаних з ІТ.

Серед опитаних QA-інженерів є колишні юристи, пожежники, дитячі аніматори, комірники та навіть тренери з тайського боксу. Це свідчить про загальний інтерес суспільства до ІТ-спеціальностей і готовність докладати зусиль, щоб опановувати нову професію.

– Отримати першу роботу в ІТ молодим спеціалістам допомагає самонавчання (40% опитаних нами інженерів) та профільні курси. Зокрема 10% наших QA-спеціалістів – це випускники курсів GlobalLogic Education – розповідає віце-президентка GlobalLogic Анна Щербакова – Ми і зараз маємо багато відкритих пропозицій для тестувальників і будемо раді новим спеціалістам у компанії.



Переважна більшість QA-інженерів (понад 50%) бачить себе у тестуванні і надалі.

При цьому 18% хотіли б за три роки вирости до Senior QA Engineer, а ще 13% – до Lead QA Engineer.

Крім того, майже половина тестувальників (49,8%) через три роки хотіли б заробляти в межах $2500-4000 в залежності від загального стажу та професійного рівня.

Такі фінансові очікування є достатньо реалістичними, згідно розрахунків DOU: Senior QA з трирічним досвідом+ може розраховувати на медіанну компенсацію у $2000-3000.

GlobalLogic принагідно вітає тестувальників та тестувальниць з професійним святом, бажає кар’єрного зростання та натхнення для нових звершень.