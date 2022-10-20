GlobalLogic дослідила, скільки часу потрібно айтівцю для кар’єрного зростання

20 октября 2022, 14:15

За даними міжнародної IT-компанії GlobalLogic, молодому IT-спеціалісту потрібно близько 6 років, щоб професійно вирости від стажера (trainee) до лідера команди (team lead).

Ініціювати підвищення може як HR-департамент та менеджер, так і сам інженер. Для кар’єрного зростання спеціалісту потрібні не лише технічні навички, а й так звані soft skills.

Зазвичай кар'єра в IT починається з позиції стажера (Trainee), далі він зростає до молодшого спеціаліста (Junior). Після цього спеціаліст стає інженером середнього рівня (Middle), старшим спеціалістом (Senior) та лідером команди (Team lead).За дослідженням GlobalLogic, стажеру необхідно від 9 до 12 місяців комерційного досвіду (досвіду інженера на проєкті, незалежно від терміну співпраці з компанією) для переходу на Junior-позицію. Для того, щоб стати інженером рівня Middle, фахівцю знадобиться у середньому ще близько одного року. Для переходу від Middle до Senior позиції інженеру треба ще близько 2 років. Lead позиція передбачає не менше 6 років комерційного досвіду, а тому для переходу на неї Senior-інженеру треба витратити принаймні 2 роки."Наша HR команда слідкує за професійним зростанням інженерів та щокварталу готує списки людей, рекомендованих до переходу на нові позиції. Підтвердити готовність людини до підвищення має також безпосередній керівник, – зазначає Мар’яна Гудзь, head of HRBP в GlobalLogic. – Фахівець також може самостійно ініціювати цей процес. Компанія надає широкі можливості для розвитку глобальної IT-кар’єри – це стосується не лише вертикального росту, але й переходу на нові проєкти, зміни напрямку у якому працює спеціаліст всередині компанії".Найчастіше нові спеціалісти компанії приходять на Middle-позиції. Так, упродовж 2021 року GlobalLogic найчастіше починала співпрацю зі спеціалістами рівня Middle. Вони склали 28% всіх нових інженерів у компанії. Тренд зберігається й у 2022 – 32% від всіх нових спеціалістів в компанії були саме Middle-інженери.

Під час інтерв'ю нових спеціалістів HR фахівці звертають увагу на комбінацію soft та hard skills. Важливо, щоб кандидат мав не тільки технічні навички, а й умів аналізувати, приймати рішення та прагнув професійно розвиватися.



Порівняно з Middle-спеціалістами, інженерам з невеликим досвідом набагато складніше шукати роботу. Так, за даними опитування DOU, кількість відкритих позицій для таких спеціалістів зменшилась на 67% в квітні 2022 року, порівнюючи з січнем цього ж року. Однак попри це ринок продовжує долати турбулентність й повертатися до довоєнних темпів залучення молодих спеціалістів. Задля цього компанії допомагають інженерам отримати перший комерційний досвід за допомогою освітніх ініціатив.

Наприклад, програма для Trainee в GlobalLogic триває, як правило, 3 місяці та існує за всіма ключовими технічними напрямами в компанії – C/C++, Embedded, .Net, QA, JS, DevOps, Linux Kernel, Java, Android та інші. Вона дає змогу пройти стажування на реальному проєкті в компанії й таким чином отримати перший досвід співпраці з IT-компанією.

"Прискорити процес професійного росту допомагають навчальні та менторські програми. Вони дозволяють новачкові отримати потрібні для комерційного проєкту навички за 3 місяці, тоді як без ментора на це йде щонайменше рік, – коментує директорка з рекрутингу в GlobalLogic Юлія Шмуля, – Ментор ділиться своїм особистим досвідом, лайфхаками, які допоможуть початківцям швидко адаптуватись до проєктних задач та уникнути помилок".

IT-сфера в Україні продовжує розвиватися та пропонувати спеціалістам можливості для росту. З 2018 року група компаній GlobalLogic, в рамках ініціативи GlobalLogic Education, інвестувала понад 6 млн доларів США в розвиток інженерних талантів у регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих коштів припадає на Україну.

Також компанія продовжує залучати до співпраці нових спеціалістів і має понад 300 відкритих позицій в Україні.