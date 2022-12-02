GlobalLogic винагородить pet-проєкти студентів

2 декабря 2022, 17:15

Команда GlobalLogic Education запустила ініціативу “IT Pet Project Student Competition”. В її межах студенти можуть продемонструвати власні програмні розробки та отримати сучасний ноутбук.

Ініціатива підтримає молодих розробників, що прагнуть розвивати практичні інженерні навички та позитивно впливати на життя людей.

Pet-проєктом називають індивідуальний проєкт, який фахівець виконує з власного інтересу, для особистої мети. Такі проєкти розвивають навички молодих інженерів та значно підсилюють резюме.Щоб підтримати молодих розробників, команда GlobalLogic Education запустила ініціативу “IT Pet Project Student Competition”. Досвідчені інженери глобальної IT-компанії розглянуть pet-проєкти молодих фахівців, оцінять їхню реалізацію, а автори 7 найкращих проєктів отримають сучасні ноутбуки для розвитку своїх навичок.- Вже декілька років працюю над розробкою pet-проєкту SUMDU BugTracker. Він покликаний розв'язати побутові проблеми в університеті та мінімізувати бюрократію. Кожен користувач може зарепортити у систему ту чи іншу проблему, її опис та місцезнаходження: від зламаної парти до протікаючої труби. Потім ця інформація надходить до адміністрації, яка виправляє негаразди, – розповідає Кирило Балаценко, інженер GlobalLogic та студент СумДУ – Для мене це не лише тренування інженерних навичок, а й відчуття, що я роблю життя людей комфортнішим. Завдяки цьому проєкту я успішно пройшов інтерв’ю в компанії, бо практичний досвід завжди є великою перевагою.Щоб взяти участь в ініціативі, необхідно розказати про свій проєкт до 6 грудня 2022 року. Pet-проєкт може бути у формі desktop- чи web-застосунку, мобільної аплікації, хмарного рішення, пристрою чи вбудованої системи. Приклади таких проєктів: додаток для відстеження транспорту, рішення для зручного моніторингу розкладу навчання, мобільний додаток для утилізації сміття тощо.Про GlobalLogic Education: навчальна платформа, яка об’єднує IT-спеціалістів з різним досвідом, серед яких як молоді спеціалісти, що лише починають кар’єру, так і досвідчені інженерні таланти.Globallogic Education розвиває експертизи в тому числі всередині компанії через обмін досвідом, освітні програми та заохочення розвитку фахівців GlobalLogic.З 2019 року група компаній інвестувала понад $6 млн в професійний розвиток та підвищення кваліфікації місцевих фахівців в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на інженерні таланти саме в Україні.