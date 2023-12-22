Київстар скасовує наступну плату за тариф та виділяє 100 000 000 на потреби ЗСУ

22 декабря 2023, 12:45

Станом на 21 грудня Київстар відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам.

Спеціалісти компанії працювали безперервно, аби якнайшвидше повернути абонентам можливість користуватися усіма послугами зв'язку на всій території України та за кордоном після наймасштабнішої в історії глобального телекомринку хакерської атаки.

Для того, щоб висловити подяку своїм абонентам за їх підтримку та довіру, компанія скасовує планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.• Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній Інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня;• Користувачам «Домашній інтернет» від Київстар та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня;• Для корпоративних клієнтів Київстар буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.Ознайомитись із докладною інформацією щодо пропозицій можна за посиланням.Окрім цього, компанія виділяє 100 000 000 грн на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів Київстар повідомить згодом.«Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати – компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, Київстар виділяє 100 мільйонів грн на потреби ЗСУ»  прокоментував Президент компанії Київстар, Олександр Комаров.