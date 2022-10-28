Нова пошта відновила роботу у Святогірську та Лимані на Донеччині

28 октября 2022, 15:45

Нова пошта запрацювала на деокупованій Донеччині 2 тижні тому і за цей час доставила 1500 посилок у Лиман та Святогірськ.

У Лимані мобільне відділення працює з понеділка по п’ятницю з 11:30 до 13:30 на вул. Свободи. Щодня ми доставляємо близько 70 посилок із продуктами, одягом та необхідними речами. До війни в Лимані працювало 3 відділення Нової пошти, але наразі всі вони зруйновані та розграбовані. Зараз розпочато будівельні та ремонтні роботи приміщення, щоб через тиждень відкрити у Лимані вже стаціонарне відділення із повним переліком послуг як доставки, так і фінансових, як і до війни.У Святогірську мобільне відділення працює у понеділок, середу та п’ятницю. З 14:30 біля відділення №1 по вул. Шевченка, а потім до 16:00 за адресою вул. Зарічна, (біля Лаври). Через дуже пошкоджену дорогу та мости, працівники Нової пошти щоразу долають 130 кілометрів в один бік, замість 30 км як було раніше, щоб доставити посилки, гуманітарну допомогу, а також генератори для того, щоб люди могли зарядити свої пристрої для зв’язку з рідними.Мешканцям деокупованої Донеччини доступна відправка та отримання посилок до 10 кг. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток Нової пошти або відправити посилку за рахунок отримувача.Міста були в окупації довгі місяці та зазнали суттєвих руйнувань через постійні ракетні обстріли та бомбардування ворогом. Відсутня питна вода, продукти, газопостачання, електроенергія, інтернет та зв’язок. Тому Нова пошта за власний кошт доставляє ліки та продукти, які відправляють українці мешканцям Святогірська та Лиману.Нагадаємо, що Нова пошта продовжує приймати у своїх відділеннях ліки та продукти у заводській упаковці, без скла та з довгим терміном зберігання для мешканців деокупованих територій. Долучитися може кожен із нас: купити ліки та продукти із магазинів виключно у заводській упаковці та віддати оператору у будь-якому відділенні Нової пошти.