Vodafone інвестував понад мільярд гривень у розвиток фіксованого зв’язку

12 сентября 2025, 13:45

За чотири роки розвитку домашнього інтернету Група Vodafone Україна вклала понад 1,1 млрд грн у розбудову мережі та підвищення стійкості фіксованого зв’язку.

У межах групи компаній Vodafone Україна проєкти з розвитку фіксованого інтернету реалізує національний оператор Vega. Він відповідає за будівництво, модернізацію й обслуговування інфраструктури, а також упровадження інноваційних технологій.

«За цей час ми забезпечили доступ до технології GPON для 1,6 млн домогосподарств у 20 містах України. Більшість клієнтів Vega та Фрінет уже користуються інтернетом на базі цієї технології. Ми створюємо мережу нового покоління з великим запасом надійності, щоб клієнти могли розраховувати на стабільний зв’язок у будь-яких умовах. GPON дозволяє нам не лише задовольняти поточний попит, а й гарантувати високу якість на роки вперед. Наш головний результат – довіра клієнтів, і ми працюємо, аби вона зростала», – зазначив генеральний директор Vega Сергій Скрипніков.

Досягнення за чотири роки:

• прокладено понад 20 000 км оптичних ліній;

• на всіх технічних майданчиках GPON встановлено подвійні системи альтернативного живлення, що забезпечують безперебійний інтернет понад 100 годин під час відключень електроенергії;

• у портфелі з’явився конвергентний тариф GigaCombo, який об’єднує мобільний зв’язок, телебачення та гігабітний інтернет в одному рішенні.

Вагомим внеском у розвиток країни стали 600 млн грн сплачених податків у сегменті фіксованого бізнесу та понад 5,8 млн грн допомоги державі під час війни.

Фіксований зв’язок залишається одним із ключових напрямів стратегії Vodafone Україна. Завдяки інвестиціям та впровадженню інновацій компанія послідовно підвищує якість сервісу й забезпечує мільйони українців надійним інтернетом у будь-яких умовах.