Київстар за час війни повернув зв'язок у понад 800 населених пунктів

22 февраля 2023, 10:45

Від початку війни національний телеком оператор зосередився на трьох ключових напрямках: забезпечення роботи зв`язку, підтримка абонентів, допомога державі.

Компанія завчасно подбала про захист телеком інфраструктури, здійснивши для цього безліч технологічних, адміністративних і логістичних заходів. Завдяки цьому 90% мережі Київстар працює у звичному режимі.

Співробітники технічної дирекції Київстару оперативно відновлюють ділянки телеком мережі, які зазнають пошкоджень через системні ракетні обстріли і відключення електроенергії. Так під час військових дій було суттєво пошкоджено біля 18% базових станцій мобільного зв`язку компанії. Однак, завдяки завчасному резервуванню додаткових каналів зв`язку, перенесенню вузлових базових станцій у віддалені від фронту міста, майже 90% телеком мережі Київстар є у робочому стані, і забезпечує абонентам послуги зв`язку та інтернету.

З лютого 2022 року і по сьогодні спеціалісти технічної дирекції Київстару відновили 600 базових станцій, замінили 1200 кілометрів пошкодженого волоконно-оптичного кабелю, усунули 140 000 аварійних ситуацій на інфраструктурі, повернули мобільний зв`язок у 815 населених пунктів.

Співробітники технічної дирекції не лише відновлюють зв`язок, але й продовжують розвивати нові технології. Так, з лютого 2022 року понад 7000 базових станцій Київстару були технологічно оновлені для роботи в мережі 4G, крім того було побудовано ще 700 нових базових станцій 4G зв’язку. Завдяки цьому територія дії мережі 4G Київстар збільшилась у 2022 році в залежності від області на від 6% до 20%.

Одним з викликів для телеком мереж стали відключення електроенергії, спричинені руйнуваннями енергетичної інфраструктури. У відповідь Київстар збільшив на 75% кількість генераторів для альтернативного енергозабезпечення базових станцій, а також проводить модернізацію акумуляторних батарей. Наразі на базових станціях мережі встановлено понад 18 тисяч акумуляторних батарей нового типу, з більш тривалим терміном роботи. На сьогодні інвестиції компанії в альтернативне енергозабезпечення перевищили 350 млн грн.

Національний телеком оператор активно допомагає державі долати виклики війни. Так, до безкоштовного інтернету Київстар підключено 1450 бомбосховищ та 830 модульних будинків для переселенців. Крім того, компанія виділила 300 млн грн для посилення цифрової інфраструктури України. Крім того, 130 млн грн перераховано Київстаром на гуманітарні і благодійні проєкти для підтримки ЗСУ, лікарень, людей літнього віку і вимушених переселенців.