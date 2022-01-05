cAP XL ac, HGO-LTE-W и TG-BT5-tags – новые сетевые решения MikroTik

5 января 2022, 9:15

Компания MikroTik объявила о доступности в Украине своих новых сетевых решений - cAP XL ac, HGO-LTE-W, KNOT LR8/LR9 kit и TG-BT5-tags.

MikroTik cAP XL ac — это гигабитная 2-диапазонная Wi-Fi-точка доступа c увеличенной зоной покрытия. Работает одновременно на частотах 2,4 и 5ГГц и поддерживает скоростной ac стандарт. Эта новинка способна покрывать беспроводной сетью больше площади благодаря использованию антенн с высоким усилением (6dBi на 2,4ГГц и 5.5dBi на 5Гц).

- Рабочая частота: 2,4 и 5ГГц- Канальная скорость Wi-Fi: 300 и 867 Мбит/с, (стандарт N - 300 Мбит/с, стандарт AC - 867 Мбит/с), Max. выходная мощность: 26 dBm (398 мВт)- Lan порт: 2×1 Гбит/с- Усиление антенн: 6 dBi и 5.5 dBi- Диаграмма направленности: 360°

Беспроводная точка доступа предназначена для установки внутри помещения на потолок или на стену.

С помощью MikroTik cAP XL ac можно построить бесшовную Wi-Fi сеть, в которой клиент будет перемещаться от одной точки к другой без обрыва связи. Централизованное управление такой сетью выполняется с помощью контроллера MikroTik CAPsMAN, который настраивается на любом роутере MikroTik.

MikroTik HGO-LTE-antenna W (HGO-LTE-W) - удобная внутренняя комбинированная антенна IoT для LTE и LoRa частот. Вы можете использовать одну и ту же антенну для подключения LTE, CAT-M/NB и LoRa. Усиление антенны: 800-900 MHz - 1.5 dBi; 1800-1900 MHz - 1.5 dBi; 2.4 GHz - 3.6 dBi; 2.6 GHz - 4dBi.

Эта антенна будет передавать любой сигнал, который подает ваш модем. Например, если вы используете комплект KNOT LR8/LR9, вы можете использовать эту мощную антенну для связи со всеми вашими устройствами 868 MHz, а затем отправлять данные в облако через LTE.

Комплект MikroTik KNOT LR8/LR9 - универсальное устройство, которое может использовать технологию Ethernet или LTE-M (также известную как CAT-M) в качестве транзитного шлюза. Это связующий узел, объединяющий в себе устройства Интернета вещей. Пользователь может создавать различные сценарии взаимодействия с рабочим оборудованием.

Mikrotik KNOT LR8/LR9 способен работать с устройствами старого и нового поколения. Для подключения и обмена данными здесь используются технологии Narrow Band и CAT-M, которые поддерживают практически все операторы связи.



Модель обеспечивает максимальную гибкость и практичность эксплуатации. Поддерживает 8 различных каналов, пару портов Ethernet 100 Мбит / с с PoE-in и PoE-out, беспроводную связь 2,4 ГГц, Bluetooth, LoRa, порт Micro-USB и слот NanoSIM.

MikroTik TG-BT5 tags - внутренний Bluetooth трекер для MikroTik KNOT или других настроек отслеживания IoT активов / телеметрии. Тонкий и гладкий, идеально подходит для отслеживания запасов в помещении. Встроенные датчики температуры и акселерометр, встроенный аккумулятор, которого хватит на долгие годы. Поддержка формата телеметрии iBeacon, Eddystone, MikroTik.