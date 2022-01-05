Маршрутизатор CCR2116-12G-4S+, точка доступа wAP LTE kit и др. новинки MikroTik

5 января 2022, 11:45

MikroTik представила ряд новых сетевых решений – маршрутизатор CCR2116-12G-4S+, всепогодная точка доступа wAP LTE kit, а также концентраторная miniPCIe карта шлюза R11e-LR2 и внешняя всенаправленную антенна TOF-2400-8V-4.

Первая из новинок позволяет забыть об ограничениях ЦП в вашей настройке.оснащен мощным, работающими на частоте 2 GHz, 16-ядерным процессором Amazon Annapurna Labs Alpine для работы в 10G сетях. И это наиболее важный аспект, когда речь идет о тяжелых операциях, основанных на обработке каждого соединения.

Например, очереди CCR2116-12G-4S+ устанавливает новый стандарт одноядерной производительности (прирост минимум на 15%) для всего семейства продуктов CCR!

Если вы довольно крупный интернет-провайдер, имеющий дело с динамической маршрутизацией, массивными BGP, сложными правилами брандмауэра и сложными конфигурациями качества обслуживания - это подходящее устройство для вас. Сочетание чистой мощности и полезности с надежной сетью 10G. И да, как и в случае с любым другим устройством уровня интернет-провайдера, предусмотрен блок питания с двойным резервированием. Так что у вас на одну проблему меньше.

MikroTik wAP LTE kit — всепогодная точка доступа со встроенной поддержкой мобильных сетей 2G/3G/4G (LTE). Устройство позволяет организовать быстрый доступ в Интернет в зоне устойчивого покрытия сотовых операторов. Используется для построения беспроводных сетей в городском, междугородном и личном транспорте, на даче, в небольшом частном доме или квартире.

Модель оснащена процессором Atheros QCA9531-AL3, 650 МГц и LTE-модемом. Встроены две LTE-антенны с усилением 2—4.5 dBi. MikroTik RBwAPR-2nD&R11e-LTE также поддерживает беспроводной стандарт 802.11 bgn. Рабочая частота — 2,4 ГГц. Предусмотрены Ethernet-порт 10/100 Мбит, слот для mini-SIM-карты, разъем MiniPCI-e. Электропитание может подаваться от БП постоянного тока, автомобильного адаптера, а также по технологии PoE-in через Ethernet-порт.

Точка доступа wAP LTE kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE) поставляется во влагонепроницаемом корпусе, устойчивом к атмосферным осадкам и ветровой нагрузке. Устройство может быть смонтировано на столбе или внешней стене здания.

MikroTik R11e-LR2 - концентраторная miniPCIe карта шлюза для создания проектов Интернета вещей 2.4 GHz по технологии LoRaWAN. Используется в сетях LoRa на частоте 2.4 GHz и обеспечивает подключение для любого продукта MikroTik, который оснащен miniPCIe слотом с подключенными USB линиями. Поддерживает 4 разных канала RX и 1 канал TX.

MikroTik TOF-2400-8V-4 - внешняя всенаправленная антенна 2.4 GHz 8 dBi для точки доступа wAP LR2 kit. При необходимости эту антенну можно использовать с любым устройством 2.4 GHz для увеличения покрытия сети (до 3-4 км в зоне прямой видимости). Устройство работает как в сети LoRa, так и в обычной сети WLAN с частотой 2.4 GHz.

Антенна поставляется в комплекте с кабелем SMA длиной 1 м и механическим держателем для быстрого и легкого крепления к мачте, когда требуется увеличить покрытие сети. Компактный размер и максимальная надежность без ущерба для мощности – все это позволяет антенне отлично выполнять свою работу.