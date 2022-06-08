Ubiquiti PowerBeam 5ac 300 - 5ГГц точка доступу високої продуктивності

8 июня 2022, 9:45

PowerBeam 5ac 300 – це точка доступу високої продуктивності з робочим діапазоном 5 ГГц та підтримкою AirMax AC, що, в свою чергу, дає змогу досягти швидкості передачі даних до 450 Мб/с.

Налаштування Ubnt PBE-5AC-300 відбувається за допомогою AirOS 7.

Потужність радіомодуля спрямованої антени цього пристрою дорівнює 25 dBm, а її коефіцієнт підсилення - 22 dBi.

Характеристики дозволяють однотипним пристроям тримати якісний зв'язок на дистанції до 20 км, а за умови прямої видимості і більше.

Спеціально розроблене покриття для відбивача та всіх елементів кріплення з металу, а також технологія GEOMET дозволяють суттєво збільшити рівень захисту від корозії. Так точка доступу прослужить набагато довше, ніж обладнання без такого покриття.

Штатне кріплення дозволяє змінювати кут нахилу антени. А фірмова ОС від Ubiquiti AirOs ще й спрощує управління налаштуваннями самої мережі та радіомодуля за допомогою простого і легко досліджуваного інтерфейсу.

PowerBeam-5ac-300 має міцний корпус для будь-якої погоди.

Він захищає PBE-5AC-300 від пошкоджень механічного характеру, вологи і, звичайно ж, пилу. Працює PowerBeam 5ac 300 при температурі за Цельсієм від -40 ° до +70 °. Можна використовувати PBE-5AC-300 будь-де нашої країни.

- Процесор - Atheros MIPS 74Kc, 560 МГц

- ОЗУ - 64 МБ DDR2

- ПЗУ - 16 MB Flash

- Мережевий інтерфейс - 1х 10/100/1000 Ethernet

- Габарити - 325x325x256 мм

- Живлення - 24 В, 0.5 A GigE PoE

- Підтримуваний діапазон вхідної напруги - 20-26 DC

- Максимальна споживана потужність - 5.5 Вт

- Робочий діапазон - 5150-5875 МГц

- Вітрове навантаження - 200.2 ньютон за 200 км/год

- Стійкість до вітру - до 200 км/год

- Світлодіодна індикація - 1х індикатор живлення, 1х індикатор активності LAN, 4x індикатор активності WLAN

- Ширина каналу - режим PtP: 10/20/30/40/50/60/80 МГц; режим PtMP: 10/20/30/40 МГц

- Кріплення - кронштейн для щогли (в комплекті)

- Захист від електростатичного розряду/електромагнітного імпульсу - по повітрю: ±24 кВ; при контакті: ±24 кВ

- Робоча температура -40...+70 °C

- Вологість - від 5 до 95% (без конденсації)



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