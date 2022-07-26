72-ядерний маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR1072-1G-8S+

26 июля 2022, 9:15

72-х ядерний маршрутизатор на базі процесора Tilera! Кожне ядро працює на частоті 1 ГГц, що дозволяє досягти ще більшої продуктивності від пристрою.

CCR1072 оснащений вісьмома незалежними 10G SFP+ інтерфейсами. Завдяки унікальному процесору і портам які з'єднані безпосередньо з ним, маршрутизатор здатний обробити до 120 млн пакетів в секунду.

CCR1072 працює під керівництвом RouterOS ліцензії рівня 6, має 16 гігабайт ECC RAM, кольоровий сенсорний дисплей, два модульних блоки живлення (один для резервування живлення) та слоти для зберігання додаткової інформації (MicroSD).

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