"Казахтелеком" и Ericsson намерены совместно пилотировать 5G NR

26 февраля 2019, 10:45

«Казахтелеком» и Ericsson подписали меморандум о сотрудничестве в области развития 5G-технологий радиодоступа в Казахстане.

Подписание состоялось на международной выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне.



В рамках предусмотренного меморандумом взаимодействия, стороны намерены совместно изучить возможности цифровой трансформации и виртуализации программно-определяемой сети и сетевых функций (SDN/NFV - Network function virtualization), построения инфраструктуры для виртуализации сетевых и вычислительных сервисов оператора (технология Telco Cloud), а также рассмотреть возможность совместного тестирования сетей 5G в Республике Казахстан.



Программа пилотного внедрения технологий 5G рассчитана на 2019-2021 годы и предусматривает три фазы тестирования различных сценариев использования 5G, в их числе фиксированно-беспроводной доступ (FWA), улучшенная широкополосная мобильная связь (eMBB) и межмашинное взаимодействие (mMTC). В рамках программы также будет проведена проверка возможностей технической реализации и тестирование виртуализации различных 5G-сегментов: сетей радиодоступа (vRAN) и пакетного ядра (5GC).



Планируется, что в течение трех месяцев специалисты Ericsson проанализируют уровень технологической нейтральности, а также эффективность использования частотных ресурсов, покрытия и ёмкости сетей, принадлежащих «Казахтелекому», изучат возможность применения технологий IoT и др., рассмотрят влияние FWA на сети мобильной и фиксированной связи, а также исследуют возможности упрощения узлов сети и процесса миграции.

