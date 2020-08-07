Распространение 5G приведёт взлёту популярности фиксированного доступа

7 августа 2020, 13:15

Компания Counterpoint Technology Market Research прогнозирует быстрый рост востребованности услуг так называемого фиксированного беспроводного интернет-доступа — Fixed Wireless Access, или FWA.

Технология FWA рассматривается в качестве альтернативы проводному широкополосному доступу (ШПД). В случае FWA обмен данными может осуществляться через сотовую сеть, но при этом абонентский терминал, как правило, остаётся неподвижным — например, находится на рабочем столе.



По оценкам, сейчас на долю FWA (рассматриваются сотовые сети 4G и 5G) приходится около 4 % всех подключений домохозяйств к Интернету. К 2030 году, по мнению аналитиков, практически треть всех домашних подключений к Сети будут использовать средства FWA, а общее количество таких соединений превысит полмиллиарда.



Резкому росту популярности фиксированного беспроводного веб-доступа будут способствовать сервисы 5G, обеспечивающие высокую пропускную способность и минимальные задержки. Ожидается, что количество домохозяйств, подключенных к Интернету посредством 5G, увеличится с 10,3 млн в текущем году до 459,1 млн в 2030-м. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в данном сегменте составит внушительные 45,19 %.