Казахстан и Турция подписали меморандум о кибербезопасности

23 сентября 2025, 10:15

Казахстан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Подписание прошло на полях закрытой сессии стран Организации тюркских государств (ОТГ) в рамках форума KazHackStan, сообщает DKNews.kz.

Документ запускает практические механизмы взаимодействия между двумя странами - от оперативного обмена данными и совместных киберучений до подготовки специалистов и обмена передовыми практиками.С казахстанской стороны меморандум подписал вице-министр цифрового развития Мусалиев, с турецкой - замминистра транспорта и инфраструктуры Саян.Меморандум открыт для присоединения других стран ОТГ и рассматривается как первый шаг к созданию единого регионального киберконтурa, способного повысить устойчивость региона к современным киберугрозам.