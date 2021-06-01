Ericsson открывает первый в Украине 5G демо-центр

1 июня 2021, 9:45

Компания Ericsson запустила первый в Украине 5G демо-центр в г. Киев.

Центр расположен в офисе Ericsson Украина и представляет собой тестовую лабораторию и демо-студию с новейшим оборудованием и передовыми разработками компании.

В демо-центре установлены и полностью интегрированы основные элементы сетей 4G и 5G, развернута автономная выделенная сеть 5G, включающая в себя небольшое ядро, Router 6000 для IP-подключения и систему радиодоступа с ипользованием Ericsson Radio Dot System. Работоспособность сети обеспечивается в непрерывном режиме (24/7). Это позволит проводить тесты в максимально сжатые сроки, поддерживать большинство возможных сценариев и организовывать демонстрации с использованием данной системы.

На базе центра промышленные предприятия, мобильные операторы, инновационные стартапы, а также другие игроки телеком рынка смогут ознакомиться и протестировать решения 4G/5G как для бизнеса, так и для конечных пользователей мобильных услуг. Центр открыт для следующих целей:

• Демонстрация сценариев использования выделенной технологической сети 5G, таких как удаленная поддержка, мониторинг и контроль производственного процесса с помощью беспрерывного стриминга видео данных в формате 360 в реальном времени между объектами.

• Пилотирование голосовых сервисов критических систем связи (Mission Critical Push-to-Talk) и демонстрация работы диспетчерского центра, выполняющего контроль и управление системой экстренной связи высокого приоритета.

• Демонстрация технологических особенностей работы сетей 5-го поколения для мобильных операторов: сетевое сегментирование, высокоскоростная передача данных, низкие задержки.

• Создание платформы для пилотирования новых разработок и продуктов при помощи 5G модемов для высокоскоростной передачи данных.

«Сети 5G послужат фундаментом для развития цифровой экономики в будущем. Качественная цифровая инфраструктура нужна пользователям, бизнесу и экономике государства. Инвестируя в открытие демо-центра 5G в Украине, мы объединили международную экспертизу и новейшие решения Ericsson, чтобы открыть новые возможности для развития передовых технологий и цифровых инноваций в стране», - комментирует Ярослав Ницак, генеральный директор Ericsson в Украине.

Ericsson — лидер в области технологий 5G: на оборудовании Ericsson развернуты 86 5G-сетей в 43 странах мира, у компании заключены коммерческие соглашения в области 5G со 139 операторами. Компания обладает полным комплексом технических решений для сетей 5G, а также экспертизой их внедрения и интеграции.