Высокий спрос на продукцию поддержит котировки Bayer

23 декабря 2021, 9:15

Аналитики «Финама» провели исследование инвестиционной привлекательности химико-фармацевтического гиганта Bayer.

Лидирующие позиции на рынке, узнаваемый бренд, высокий спрос на продукцию и старение населения Европы и США — основные драйверы роста компании, уверены эксперты. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» c целевой ценой 67,6 евро на конец 2022 года, потенциал роста составляет 49%.



Bayer — немецкая химико-фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Изначально бизнес компании базировался на производстве синтетических красителей, но к концу XIX века у Bayer появился первый фармацевтический продукт — ацетилсалициловая кислота, ныне общеизвестный аспирин. Bayer известен как производитель таких востребованных препаратов как «Супрадин», «Кларитин», «Ренни», «Африн» и «Ксарелто». В настоящий момент деятельность Bayer ведется по трем направлениям: фармацевтика, потребительские товары для здоровья и растениеводство.



Ключевым фактором роста Bayer аналитики «Финама» называют эффективное развитие каждого из направлений деятельности. В ближайшие кварталы рост фармсегмента будет обусловлен ключевыми продуктами компании: «Ксарелто» и «Эйлеа». А расширение инвестиций в исследования и инновационные разработки позволит Bayer вывести на рынок новые препараты. В частности, в заключительной фазе находятся клинические испытания Finerenone и Darulotamide.



Кроме того, сейчас одним из наиболее перспективных направлений для Bayer становится растениеводство: по итогам 2020 года оно принесло более 45% от общей выручки. В среднесрочной и долгосрочной перспективе рост в сегменте будет обусловлен новыми продуктами в области защиты растений и созданием новых видов семян. По мнению аналитиков, у Bayer есть все технологические предпосылки для создания успешных инноваций в этих областях.



На руку компании играет и социальный фактор, а именно повышение среднего возраста жителей планеты. Особенно это касается Европы и США, отмечают эксперты: «В 2020 году люди старше 65 лет составляли 9,3% населения планеты, а к 2050 году каждый шестой человек будет относиться к этой возрастной категории. Тенденция старения населения неизбежно приведет к росту расходов на здравоохранение, в частности на фармацевтическую продукцию, что окажет положительное влияние на финансовые результаты Bayer в долгосрочной перспективе». Внимание специалистов также приковано к исследованиям Bayer в области терапии болезни Паркинсона. В «Финаме» считают, что у Bayer есть все шансы добиться прогресса в данном направлении.



По итогам III квартала выручка компании увеличилась на 15,1% в годовом исчислении до 9,78 млрд евро, чистая прибыль эмитента составила 85 млн евро. Как отмечается в исследовании, бумаги компании на текущий момент торгуются с существенным дисконтом относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам. По мнению аналитиков, выраженная недооцененность позволит Bayer опередить сектор по доходности в перспективе ближайшего года.



Еще одним фактором инвестиционной привлекательности Bayer является ее дивидендная политика. Сейчас доходность по дивидендам компании составляет 4,12% — это выше средних значений по отрасли. При этом аналитики ожидают последовательного повышения дивидендных выплат до 2023 года, что, безусловно, подстегнет интерес к бумагам эмитента.