Activision Blizzard – игра на повышение

20 мая 2019, 11:15

Аналитики ГК «ФИНАМ» представили исследование акций Activision Blizzard — одного из ведущих мировых производителей видеоигр.

Несмотря на прогнозируемое ухудшение конъюнктуры в индустрии видеоигр, аналитики считают покупку акций Activision Blizzard на текущих уровнях интересной инвестиционной идеей. Целевая цена на бумаги компании установлена на уровне $55, таким образом, потенциал роста акций составляет 26.7%.



Начало этого года выдалось непростым для индустрии видеоигр, поскольку существенный рост экономических, политических и других рисков в мире негативно отразился на желании людей увеличивать траты на развлечения. Как результат, скорректированная выручка Activision Blizzard в I квартале 2019 г. уменьшилась на 9.1% г/г, до $1.26 млрд, хотя и превзошла как собственный прогноз руководства в $1.18 млрд, так и консенсус-прогноз на уровне $1.24 млрд.



Вместе с тем, общий объем игровой индустрии (включая игры для ПК, консолей и мобильных устройств) по итогам прошлого года оценивается в $135 млрд., а в ближайшие несколько лет он, как ожидается, будет прирастать в среднем на 7-8% в год и в 2021 г. достигнет $165 млрд. В эти цифры входят только непосредственно продажи видеоигр, тогда как для игровых компаний все большую роль начинают играть другие возможности для заработка, включая продажу внутриигрового контента и рекламы. Activision Blizzard, полагают аналитики, занимая ведущее положение в отрасли, продолжит выигрывать от развития данного тренда.



Activision Blizzard прилагает значительные усилия по расширению своего присутствия в сегменте игр для мобильных устройств, который постепенно становится главным драйвером роста всей индустрии видеоигр. Значительные надежды руководство Activision Blizzard связывает с дальнейшим развитием мирового рынка киберспорта, на котором компания является значимым игроком. Вместе с тем, Activision Blizzard проводит масштабную реструктуризацию бизнеса, которая должна позволить компании сосредоточиться на наиболее перспективных направлениях.



«Акции Activision Blizzard выглядят привлекательно по финансовым мультипликаторам, а также неплохо смотрятся с точки зрения теханализа. Мы считаем, что существенное снижение стоимости акций Activision Blizzard в последние недели предоставляет хорошую возможность для их покупки на среднесрочную перспективу. Целевая цена на бумаги компании установлена на уровне $55, таким образом, потенциал роста акций составляет 26.7%», — говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.











