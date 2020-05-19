Сила бренда продолжит оказывать поддержку акциям Apple

19 мая 2020, 9:45

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности акций Apple.

Аналитики считают, что сильный бренд, а также активное развитие продуктовой линейки и новых технологий позволят бизнесу компании продолжить устойчивый рост. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $330, что предполагает потенциал роста 14,2%.



Apple Inc. – один из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов, планшетов, мультимедийных устройств и программного обеспечения для них. Рыночная капитализации компании составляет $1,25 трлн.



Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финансовые показатели. Несмотря на распространение коронавирус, результаты II квартала 2020 года оказались неплохими. В аналитической записке отмечается, что квартальная выручка компании увеличилась на 0,5% (г/г) до $58,13 млрд, и превзошла консенсус-прогноз на уровне $54,5 млрд. Apple завершила II квартал, имея на счетах $94,05 млрд денежных средств и краткосрочных рыночных ценных бумаг при общем долге $99,48 млрд. Кроме того, на балансе компании находятся долгосрочные ценные бумаги на сумму $98,79 млрд. «Географически Apple зафиксировала снижение выручки в Северной и Южной Америке (-0,5%), Большом Китае (-7,5%) и Японии (-5,9%), что было компенсировано ростом продаж в Европе (+9,5%) и странах Азиатско-Тихоокеанского региона (+7,5%). На международный сегмент пришлось 62% выручки во II квартале 2020 года», – сообщается в исследовании.



Преимуществами Apple являются сильный баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, благодаря чему компания направляет существенные средства на выкуп акций и дивиденды: «В отчетном периоде Apple сгенерировала операционный денежный поток в объеме $13,31 млрд, направила $1,85 млрд на капвложения и вернула своим акционерам почти $22 млрд за счет выкупа с рынка собственных акций и выплаты дивидендов». Несмотря на то, что предстоящие несколько месяцев могут оказаться трудными для мировой экономики, аналитики «ФИНАМа» позитивно оценивают дальнейшие перспективы развития бизнеса Apple, поскольку компания регулярно представляет обновленные версии своих продуктов, инвестирует значительные средства в перспективные технологии, а также занимается географической экспансией.



Драйвером роста постепенно становится сегмент сервисов Apple. Количество используемых устройств компании по всему миру превысило 1,5 млрд, а число подписчиков платных сервисов составляет 550 млн и, как ожидается, достигнет 600 млн к концу текущего года. Руководство Apple еще в 2016 года заявляло о намерении нарастить выручку в этом сегменте до $50 млрд в 2020 году, и текущие тренды указывают на то, что оно уверенно движется к данной цели, несмотря на вызванные коронавирусом проблемы. В 2019 году компания представила ряд новых сервисов, которые должны помочь ей более эффективно монетизировать свою обширную аудиторию.



Apple также направляет значительные средства на развитие технологий, связанных с искусственным интеллектом, дополненной/виртуальной реальностью, автономными автомобилями, которые становятся все более популярными и предоставляют интересные возможности для роста. Компания планирует ликвидировать свою значительную чистую денежную позицию в размере более $90 млрд, что позволяет ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и усиления активности на рынке M&A. Аналитики ГК «ФИНАМ» рекомендуют акции Apple к покупке со среднесрочной целевой ценой $330, потенциал роста составит 14,2%.



