Apple может усилить M&A и увеличить выплаты акционерам

25 августа 2020, 10:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности Apple.

Аналитики считают, что компания продолжит устойчивый рост благодаря сильному бренду, развитию новых технологий и сервисов, при этом планы по сокращению денежной позиции позволят Apple усилить активность на рынке M&A и нарастить дивиденды. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $470, потенциал роста составит 7,4%.



Apple Inc. — один из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов, планшетов, мультимедийных устройств и программного обеспечения. Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финансовые показатели. Позитивными оказались и результаты III финансового квартала, на который пришелся разгар «коронакризиса». «Квартальная выручка увеличилась на 10,9% (г/г) до $59,69 млрд и уверенно превзошла консенсус-прогноз на уровне $52,2 млрд. Доходы от реализации iPhone повысились на 1,7% до $26,42 млрд (44,3% от общей выручки), а поступления от различных сервисов выросли на 14,5% до $13,16 млрд. Выручка от продаж компьютеров Mac подскочила на 21,6% до $7,08 млрд, планшетов iPad — на 31%, до $6,58 млрд. При этом компания отчиталась о существенном росте выручки в сегменте “Прочие продукты” — на 16,7%, до $6,45 млрд», — говорится в исследовании.



Географически Apple зафиксировала увеличение выручки на 10,6% в Северной и Южной Америке, на 18,9% — в Европе, на 1,9% — в Большом Китае, на 21,6% — в Японии и на 17% — в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На международный сегмент пришлось 62% выручки.



Сервисы Apple постепенно становятся драйвером роста компании – валовая рентабельность сегмента уже составляет около 63%, что существенно выше среднего уровня для всех направлений деятельности. Количество используемых устройств бренда по всему миру превысило 1,5 млрд, а число подписчиков платных сервисов составляет 550 млн и, как ожидается, достигнет 600 млн к концу 2020 года. Руководство Apple в 2016 году заявило о намерении до конца 2020 года удвоить выручку в этом сегменте, и, как показывают последние результаты, данная задача была выполнена на 6 месяцев раньше срока. «В перспективе все это должно сделать доходы Apple более сбалансированными и менее зависящими от колебаний спроса на какой-то один вид гаджетов, а также будет способствовать улучшению показателей прибыльности», — отмечают аналитики ГК «ФИНАМ».



Преимуществами Apple являются сильный баланс и способность генерировать высокие денежные потоки, что позволяет направлять существенные средства на выкуп акций и дивиденды: «За 9 месяцев 2020 финансового года Apple сгенерировала операционный денежный поток в объеме $60,10 млрд, направила $5,53 млрд на капвложения и вернула своим акционерам свыше $65 млрд за счет выкупа с рынка собственных акций и выплаты дивидендов». Кроме того, недавно совет директоров Apple утвердил сплит акций «4 к 1», что должно сделать их более доступными для широкой массы инвесторов.



Apple регулярно представляет обновленные версии своих продуктов, инвестирует значительные средства в перспективные технологии, занимается географической экспансией. Планы компании сократить значительную чистую денежную позицию до нуля, по мнению аналитиков ГК «ФИНАМ», позволяют ожидать дальнейшего увеличения выплат акционерам и усиления активности на рынке M&A.