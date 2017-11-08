"ФИНАМ" рекомендует покупать акции "Apple"

8 ноября 2017, 13:45

Аналитическое управление ГК «ФИНАМ» подготовило исследование потенциальной динамики акций американской компании «Apple» - одного из ведущих мировых производителей компьютеров, смартфонов и планшетов, различных мультимедийных устройств и ПО для них.

Акциям «Apple» присвоена рекомендация «покупать», целевая цена – 195 долларов США.



Эксперты отмечают, Apple – один из ведущих мировых производителей компьютеров (как десктопов, так и ноутбуков), смартфонов и планшетов, а также различных мультимедийных гаджетов. Кроме того, компания выпускает периферию и аксессуары к собственной электронике, например, точки доступа, мыши, клавиатуры, наушники, мониторы и др. При этом Apple также является производителем программного обеспечения для своих устройств, выпуская как операционные системы, так и программы для этих ОС. Компания занимает первое место в мире по рыночной капитализации, которая составляет около $870 млрд.



Сильный бренд, высокие потребительские качества продукции и огромная лояльная аудитория позволяют Apple демонстрировать стабильно высокие финпоказатели. И IV квартал 2017 финансового года компании, завершившийся 30 сентября, не стал исключением.



Выручка увеличилась на 12.2% г/г до $52.6 млрд. и превзошла консенсус-прогноз на уровне $50.7 млрд. Поставки iPhone составили 46.7 млн. единиц (рост на 3% г/г), а выручка от их реализации повысилась на 2% до $28.8 млрд. (54.9% общей выручки). Доходы от различных сервисов – включая App store, Apple Music, AppleCare, Apple Pay и др. – подскочили на 34% до рекордных $8.5 млрд. и стали вторым по значимости источником выручки. Объемы продаж компьютеров Mac поднялись на 10% до 4.4 млн. единиц, а выручка от их реализации выросла на 25% до $7.2 млрд. Кроме того, Apple в отчетном квартале нарастил продажи планшетов iPad на 11% г/г до 10.3 млн. устройств, а увеличение выручки в этом сегменте составило 14%, до $4.8 млрд., что говорит о растущей популярности более дорогих моделей, включая iPad Pro. Компания зафиксировала рост спроса на свою продукцию почти на всех географических рынках, за исключением Японии. При этом совокупная выручка в Большом Китае (КНР, включая Гонконг, и Тайвань) выросла впервые за семь кварталов − на 12% до $9.8 млрд. В целом же на международное подразделение пришлось 62% всей выручки Apple.



Валовая рентабельность уменьшилась на 0.1 п.п. до 37.9%, но была вблизи верхней границы прогнозного диапазона менеджмента 37.5-38%. Операционные расходы поднялись на 12.5% до $6.8 млрд. из-за роста трат на исследования и разработки, а также административных и коммерческих расходов, и рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0.9 п.п. до 29.7%. Прибыль на акцию подскочила на 24% до $2.07 и оказалась заметно выше средней оценки аналитиков Уолл-стрит на уровне $1.87. По итогам всего 2017 фингода компания заработала $9.21 на акцию (рост на 10.8%) при выручке $229.2 млрд. (рост на 6.3%).



«По прогнозным коэффициентам EV/EBITDA и P/E на 2018 г. акции Apple торгуются на уровне аналогов. Учитывая размер компании, ее положение в отрасли, хорошие перспективы роста и высокую рентабельность собственного капитала, мы считаем, что компания весьма привлекательно оценена по финансовым мультипликаторам» - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.





